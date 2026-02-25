Il Comune di Foggia impegna 880mila euro a favore di ATAF S.p.A., società partecipata e affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale. La somma, comprensiva di IVA, rappresenta un contributo previsto dalle leggi regionali 13/99 e 18/2002 ed è stata formalizzata con determinazione dirigenziale n. 335 del 19 febbraio 2026.

Il provvedimento autorizza la liquidazione in acconto ad ATAF, in attesa dei trasferimenti da parte della Regione Puglia. L’importo viene imputato al capitolo di bilancio dedicato al trasporto pubblico locale e trova copertura attraverso il contributo regionale per i servizi automobilistici.

La misura è motivata da “indifferibili necessità di carattere gestionale e organizzativo”, con l’obiettivo di assicurare continuità al servizio di trasporto pubblico cittadino. L’atto ha ottenuto il visto favorevole sia tecnico che contabile, certificando la regolarità amministrativa e finanziaria dell’operazione.

Un intervento che conferma la centralità del TPL nella programmazione comunale, in attesa dell’erogazione delle risorse regionali.