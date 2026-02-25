Edizione n° 5988

Versante Castello, parte la fase decisiva: nominata la Commissione per l'appalto da 295mila euro

VERSANTE CASTELLO LUCERA Versante Castello, parte la fase decisiva: nominata la Commissione per l’appalto da 295mila euro

Lucera, nominata la Commissione per il “Risanamento Versante Collinare Castello – Lotto 2”

Castello Lucera, ph. Pugliasera.it

Castello Lucera, ph. Pugliasera.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Cronaca

È stata nominata la Commissione giudicatrice per la gara relativa ai servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il “Risanamento versante collinare Castello – Stralcio II, Lotto 2”, intervento finanziato nell’ambito FSC 2021-2027. L’atto è stato formalizzato con determinazione dirigenziale n. 267 del 24 febbraio 2026 del Settore Appalti, SUA e Contratti della Provincia di Foggia.

L’appalto, del valore a base di gara pari a 295.387,02 euro oltre IVA, è stato bandito mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione giudicatrice sarà composta da: Presidente: geom. Valter Pellegrino – Componente: arch. Nicola Palena – Componente: dott.ssa geol. Giovanna Amedei. Segretario verbalizzante sarà l’ing. Mariano Cericola.

Per i commissari esterni sono previsti compensi pari a 3.150 euro per il presidente e 3.000 euro per ciascun componente, oltre IVA e cassa se dovuti..

Alla scadenza dei termini sono pervenute quattro offerte. Nel corso delle verifiche amministrative è stato attivato il soccorso istruttorio per tre operatori economici. Due raggruppamenti temporanei sono stati ammessi al prosieguo della procedura dopo aver sanato le carenze documentali, mentre la società Giamberardino S.r.l. è stata esclusa per il mancato possesso di un requisito di idoneità professionale previsto dal disciplinare di gara.

Con la nomina della Commissione si apre ora la fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche per un intervento ritenuto strategico per la sicurezza e la stabilità del versante collinare del Castello di Lucera.

