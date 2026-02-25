A Cagnano Varano, in località San Nicola Imbuti, il monitoraggio della Xylella evidenzia un bilancio preoccupante: quasi 200 ulivi risultano infetti, mentre centinaia di piante sono state abbattute poiché ricadenti nella zona rossa istituita dopo i primi casi.

L’emergenza era emersa lo scorso ottobre con 47 ulivi contagiati. Da allora, i controlli e i campionamenti non si sono mai fermati. Attualmente il focolaio sembra circoscritto, elemento che lascia spazio a un cauto ottimismo, ma un quadro più definito arriverà a marzo con i risultati di ulteriori analisi.

Una decina di agricoltori sta già affrontando le conseguenze degli abbattimenti obbligatori. Secondo gli esperti, il batterio potrebbe essere presente nel Gargano nord da almeno cinque anni, anche se il clima invernale più rigido rispetto al Salento ne avrebbe rallentato la diffusione. Esclusa l’ipotesi di contagio dovuto a nuovi innesti, più probabile è il trasporto della sputacchina tramite veicoli o la vicinanza ad aree boschive con oliveti selvatici.

La questione è approdata in ambito istituzionale. Dopo l’accertamento di altri 177 alberi infetti, il consigliere regionale Napoleone Cera ha chiesto un’audizione urgente dell’assessore competente in Commissione Agricoltura.

“La diffusione del batterio rappresenta una minaccia concreta per l’agricoltura pugliese, per l’economia e per l’identità rurale della regione”, ha dichiarato Cera, sottolineando il rischio che il Gargano diventi un nuovo fronte dell’emergenza fitosanitaria che ha colpito duramente la Puglia, a partire dal Salento.

L’audizione servirà a fare il punto sulle misure adottate dalla Regione e su eventuali interventi urgenti a sostegno del comparto agricolo. “Serve chiarezza, monitoraggio serio e un piano immediato”, ha ribadito il consigliere, sollecitando una risposta rapida per tutelare il futuro del territorio pugliese.

Lo riporta retegargano.it.