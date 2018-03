Stefàno riceve i pescatori di Manfredonia, “presto la Cig in deroga”

Di:

Bari – “ABBIAMO condotto e continuiamo a condurre una battaglia serrata per alleviare la crisi dei pescatori ma oltre a trovarci di fronte a leggi e regolamenti comunitari che ci penalizzano, ci siamo fin qui confrontati con un atteggiamento quasi di sufficienza degli organi governativi nazionali”. Così si è espresso l’Assessore regionale alle Risorse Agroalimentariincontrando stamattina, presso la sede dell’Assessorato sul Lungomare Nazario Sauro, una delegazione di pescatori e di armatori di Manfredonia, guidati dal SindacoCon il primo cittadino, l’Assessore allo Sviluppo Economico,e rappresentanti delle Associazioni professionali della città dauna.“Reitereremo, inserendo le rivendicazioni della marineria pugliese nel più vasto contesto del Sistema delle Regioni per non sminuirne l’efficacia, la richiesta di deroga per la pesca al bianchetto, accompagnata da un Piano di gestione sostenibile e aderente alle indicazioni della Unione Europea con nuovi e più attuali sistemi di pesca anche per superare le resistenze di carattere scientifico che a livello europeo vengono portate come motivazioni per bloccare l’attività dei pescatori”.“Il nostro principale obiettivo – sottolinea Stefàno – è quello di riportare il prima possibile le barche in mare per garantire reddito ai pescatori e alle loro famiglie senza che ciò comporti l’impoverimento del patrimonio e degli stock ittici del Mediterraneo. Dico anche, però, che intanto sembrano avviarsi a positiva soluzione gli interventi previsti dagli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori della pesca: una boccata d’ossigeno in un momento davvero di crisi profonda”. Poi un appello al neo ministro all’agricoltura Romano: “Confido nella sensibilità del neoaffinché si presti maggiore attenzione al problema rispetto ai suoi predecessori i quali hanno mostrato tiepidezza nell’avvio delle procedure necessarie all’ottenimento di deroghe attese dal comparto. Non mancheremo, nel contempo, di portare le nostre istanze anche a Bruxelles per sensibilizzare i luoghi nevralgici delle decisioni comunitarie”.Redazione Stato