Margherita di Savoia, 1 arresto per droga

Margherita di Savoia – I Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato, classe 1989, censurato del luogo, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. All’esito di apposito servizio di osservazione presso la sua abitazione, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo nella sua disponibilità 60 gr. di marjuana suddivisa in dosi di diverse dimensioni. Lo stupefacente era stato nascosto nel cestino della raccolta differenziata dei rifiuti.Riondino è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.I Carabinieri della Stazione di Stornara hanno tratto in arresto in flagranza di reato RANO Leonardo, classe 1993 e DI GAETANO Nicola, classe 1993, entrambi nullafacenti pregiudicati del luogo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. All’esito di un apposito servizio di osservazione presso una sala giochi del comune dei cinque reali siti, i Carabinieri hanno peruquisito i due giovani, già noti per le loro pregresse vicende penali, rinvenendo nella loro disponibilità 13 gr. di hashish.mentre altro hashish è stato trovato nell’incavo di una finestra di un edificio abbandonato adiacente alla sala giochi dove i due son stati notati armeggiare in precedenza. I due arrestati sono stati tradotti presso le loro abitazioni in regime di arresti domiciliari lo stupefacente sottoposto a sequestro.Redazione Stato