Manfredonia – IN quegli anni ha rappresentato uno degli alimentari più conosciuti del luogo: la salumeria Cotrufo. Tra i proprietari Andrea, detto Andriune, e tre simpatiche sorelle con i capelli quasi simili a cesti o panieri, giusto per restare in tema di alimenti.
Ricordo ancora Andrea: portava occhiali a forma di fondo di bicchiere; al tempo correva su e giù per Manfredonia con una 1100 Fiat, con le tre sorelle al bancone a servire i clienti. La salumeria era sempre affollata di gente, foggiani residenti a Siponto ma non solo.
Come dimenticare i panini caldi con la mortadella o con la profumata prosciuttella che in tanti sostevano al tempo. Le sorelle Cotrufo vestivano con camici bianchi, sempre in ordine nell’aspetto. L’impegno e la passione per il lavoro spesso non gli consentiva di pensare alla vita privata. La salumeria quasi epicentro della loro stessa esistenza. Poi – non molti anni fa – l’alimentari Cotrufo chiuse, nel dispiacere di tanti.
(A cura di Claudio Castriotta – Redazione Stato)
16 commenti su "(Cartoline del passato) – Siponto anni ‘60: la Salumeria Cotrufo"
Mi dispiace deludervi, ma questa non è la SALUMERIA COTRUFO.
Queste è la SALUMERIA DEL BRIGADIERE,
del Sig. BASILE
La ringraziamo sig. Michele, provvediamo a verificare, rinviando la pubblicazione del testo, grazie, Redazione Stato – segreteria@statoquotidiano.it
Un altro interessantissimo articolone del castriotta, con immancabile errore nella foto e nei suoi ricordi sbiaditi dal tempo…. Ma darsi a qualcos’altro no, eh?
Castriotta prende dgli svarioni grandi come la Muraglia cinese, ma ciò non toglie la buona volontà e il fatto che in qualche modo sveglia nei nostalgici del tempo che fu, bei ricordi.
Le sorelle Cotrufo? Dovrebbero togliere loro la patente!!! 😀
Salve
Io ero un ragazzino e con altri ragazzini spesso ci recavamo a Siponto a inizi anni 70, c’era un foggiano, un bonaccione che veniva con una moto quasi tutte le sere da Foggia, era fissato con le 3 sorelle, ci diceva ragazzi che belle donne me le sposerei tutte e 3 e quando mi fate grandi sposatevi con donne cosi.. a quei tempi suscitavano anche emozioni in noi ragazzini…bei ricordi di quei posti oltre le e simpatiche donne era la vera Siponto.
Ma a quante cose vi appigliate pur di giudicare male il Catriotta, ma si vede che siete dei mocciosi che non potranno mai apprezzare il lavoro di questo nostro concittadino.
Grazie c’era una volta, per la tua testimonianza – Michele commenta sempre i miei articoli va bene cosi’. Saluti
Michele, la cantonata l’hai presa tu. Quella è la salumeria Cotrufo. La salumeria del Brigadiere stava nei locali siti nella piazzetta del Daino, dove adesso c’è un Pub.
Sto a Siponto da 40 anni e ricordo benissimo, come se lo ricorda mia moglie che mi è accanto, Sipontina da sempre.
aldo
Aldo caroleo , grazie a te e a tua moglie Sipontina, siete due signori – era giusto il mio ricordo. Con stima Claudio C.R.
michele vat cuch
Mia moglie, C.R. si chiama Rosanna e sta a Siponto da sempre….comunque non c’è di che per i tuoi ringraziamenti
ti saluto cordialmente…e a certe persone, prima di dare giudizi avventati, si documentassero e non si fidassero solo della loro memoria….
aldo
Confermo anch’io che la foto è del bar salumeria Cotrufo. fuori luogo quel commento di quel Cafone, di nome e di fatto.
Per ALDO: dopo la mia segnalazione la cartolina è stata rimossa,questa è quella giusta.Saluti dal tuo amico Michele.
ALDO io sono a Siponto dal 1964 ed ero cliente del caseificio di tuo suocero.
Povero Cafone, quello ha pensato e quello ha scritto. Quando non si è certi di quello che si dice è meglio tacere perchè si fanno sempre pessime figure ma c’è sempre tempo per imparare. Il Castriotta aveva ragione, la foto corrisponde al negozio COTRUFO! Cordiali saluti
Cafone spart
La foto non corrisponde . L’emporio del Brigadiere era nella piazzetta. La foto pubblicata è quella a fianco del tabaccaio..a circa 30 metri dal negozio. Panini caldi mai visti. Eppure ho passato almeno 20 anni e ci sono andato quasi tutti i giorni…meno minchiate e più precisione. Grazie Giovanni Loiodice ex sipontino doc.