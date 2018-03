Di:

Monte Sant’Angelo – A seguito di una recente udienza preliminare (ex articolo 409 e 410 C.P.P.), il Tribunale di Foggia ha deciso per l’archiviazione della procedura penale intrapresa nei confronti dell’ex sindaco di Monte Sant’Angelo, Andrea Ciliberti, da parte dei coniugi A.M.P. e P.A.P.N..

La controversia relativa al pauroso incidente risale al 2011. Era il 28 ottobre quando l’utilitaria con a bordo la 40enne precipitava incredibilmente per più di 10 metri, finendo nell’area residenziale sottostante la propria abitazione. Il “volo” sarebbe stato causato dal maldestro calcolo della distanza dal ciglio della strada durante le manovre in uscita dal proprio garage.

In data 6 febbraio 2015 con la delibera di giunta n. 16 l’amministrazione locale, dopo aver “incassato” i pareri positivi tecnici e contabili, concede il patrocinio legale all’ex primo cittadino prendendo atto della nomina dell’avvocato Vincenzo Muscatiello. Via libera, invece, per il procedimento civile per il risarcimento danni avviato dai due coniugi nei confronti del comune di Monte sant’Angelo del quale si occuperà l’avvocato Matteo Fidanza. L’accaduto provocò sconcerto per la sua gravità e perché apparso, agli occhi della comunità, come una (per fortuna solo sfiorata) tragedia annunciata.

Per estrarre la malcapitata dall’auto completamente distrutta fu necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Manfredonia. Fortunatamente nessuna conseguenza importante per la donna, al netto di un fisiologico stato di choc derivante dall’esperienza traumatica. A far discutere, oggi come allora, le condizioni di sicurezza presenti nel nuovo comparto residenziale: buche, strade non asfaltate, tronchi fognari costantemente in panne e ringhiere protettive non a norma ed in alcuni punti inesistenti, continuano a rendere difficile (se non impossibile) la quotidianità per le circa 200 famiglie del quartiere ormai esasperate da vicende che si trascinano irrisolte da più di 10 anni.

(A cura di Antonio Gabriele – antonio.g76@libero.it)