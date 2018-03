Comune Manfredonia, prosecuzione mensa scolastica fino al 31.05.2016

http://www.gazzettadiavellino.it IMMAGINE D'ARCHIVIO, NON RIFERITA AL TESTO

Manfredonia. CON recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha espresso atto d’indirizzo per la prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica fino al 31 maggio 2016, alle medesime condizioni di cui alla propria deliberazione n. 23/2016 senza soluzioni di continuità. E’ stato dato atto che la spesa presumibile di € 238.612 I.V.A. inclusa al 4% (n. 1450 pasti x 44 giorni x € 3,60). ALLEGATO

n056 del 23032016

