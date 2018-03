opera Andrea Chenier (ph enzo maizzi)

Di:



Foggia. La città di Foggia si prepara a ospitare nuovamente la lirica, celebrando i natali di Umberto Giordano, che qui nacque il 28 agosto 1867. Le celebrazioni sono organizzate dal Comune di Foggia in collaborazione con il Conservatorio “Umberto Giordano”, l’Accademia di Belle Arti, l’Università di Foggia e la Fondazione Banca del Monte di Foggia e la Fondazione “Apulia Felix”. Col sostegno di Amiu Puglia – servizi e tecnologia per l’ambiente e del Teatro Pubblico Pugliese. Al teatro che porta il suo nome, due le opere di Giordano in programma in occasione del 150esimo anniversario della nascita. Andrea Cheniér, svoltasi ieri 24 marzo 2017 e il 26 marzo (ore 18.30) con la direzione del Maestro Massimiliano Stefanelli e Giove a Pompei, il 5 e 7 maggio 2017. Giove a Pompei, rappresentata l’ultima volta nel 1921, sarà diretta da Gianna Fratta. FOTOGALLERY ENZO MAIZZI









Redazione Stato Quotidiano.it – Riproduzione riservata Foggia, lirica al Giordano con l’Andrea Chenier (Ftgallery) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.