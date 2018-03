Il Presidente della Provincia di Foggia, e sindaco di San Severo, Miglio (ST)

Aggressione fisica all’Assessore alla Cultura e Sport del Comune di Manfredonia, Giuseppe La Torre. Il Presidente della Provincia, Francesco Miglio, esprime tutta la sua solidarietà. “Devo registrare, purtroppo, l’ennesimo atto intimidatorio nei confronti di un amministratore locale. La vile aggressione fisica subìta dall’assessore del Comune di Manfredonia, Giuseppe La Torre, lascia basiti. Esprimo allo stesso la massima solidarietà personale e dell’Ente che rappresento. Certo che, un episodio così grave, non gli impedirà di proseguire e profondersi nel suo coerente impegno nel sociale in qualità di amministratore comunale. Tutti noi siamo sempre più decisi a sostenerlo e ad incoraggiarlo in un momento così delicato”. Aggressione a Giuseppe La Torre, la solidarietà di Miglio ultima modifica: da

