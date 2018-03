Il Bari batte il Brescia e aggancia il 4/o posto

Di:

(ANSA) Il Bari riprende con vigore la corsa Play-off, superando il Brescia per 3-0 al San Nicola, davanti a 13.028 spettatori paganti. La partita è stata subito in discesa per i pugliesi che, pur privi di Brienza, Floro Flores e mezza difesa, hanno affrontato la contesa con buoni schemi e un’efficace intensità. All’8′ il vantaggio del Bari grazie a un assist di Empereur (all’esordio dal 1′), trasformato grazie ad una dormita di Gastaldello, in gol da Improta (ottavo centro stagionale). Al 30′ il raddoppio di Cissé con un destro dal centro dell’area su assist di Nené. (ANSA)