Calcio, ancora una sconfitta per il Manfredonia: salvezza a -12

Manfredonia, 25 marzo 2018. Ancora una sconfitta per il Manfredonia calcio nel campionato di serie d. 2 a 1 il risultato finale per il Gravina, al termina della gara svoltasi nel pomeriggio allo Stadio Stefano Vicino.

Reti: S. Leonetti (10′ pt), A. Gava (17′ pt) per i padroni di casa. Sipontini in rete con R. De Giosa al 9′ st.

La salvezza per il Manfredonia dista ora 12 lunghezze: 13 i punti per i sipontini, 25 per la Frattese, terz’ultima in classifica.

Match Gravina-Manfredonia, il tabellino

Gravina: Loliva, Panebianco, Gargiulo, Cicchella, D’Orsi, Ceglie, Gava, Mbida, De Giglio, Leonetti, Santoro

All: Doudou Diaw

A Disposizione: Lullo, Cacace, Fanelli, Ceijas, Chiaradia, Gernone, Saladino, Caruso, Filip

Manfredonia: Grasso, Vatiero, Esposito, Romito, De Giosa, Mazzei, Amendola, Martino, La Forgia, La Porta, Stoppiello.

All.: Lorenzo Mancano

A disposizione: Simone, Granatiero, Tristano, Orlando, Rubino Diomande, Abbate, Russo, Kebbeh

Arbittro: Tommaso Zamagni (Cesena)

1º Assistente: Roberto Nardi (Taranto)

2º Assistente: EmanueleFumarulo (Barletta

Risultati altre Gare

Sarnese-Audace Cerignola 0-0

Pomigliano-Aversa Normanna 1-2

Nardò-Cavese 0-1

Sporting Fulgor-Città Di Gragnano 2-4

Francavilla-Potenza 3-2

Frattese-Taranto 1-0

San Severo-Team Altamura 1-2

Gravina-Manfredonia 2-1

Az Picerno-Turris (Rinviata)

Classifica

Potenza 68

Cavese 63

Team Altamura 56

Audace Cerignola 54

Taranto 53

Gravina 47

Az Picerno 43

Nardò 43

Città Di Gragnano 31

Francavilla 30

Pomigliano 29

Sarnese 28 (-2 pen.)

Turris 28 (-4 pen.)

San Severo 26

Aversa Normanna 26

Frattese 25

Manfredonia 13 (-2 pen.)

Sporting Fulgor 12

Prossimo Turno, 29° Giornata, 29/03/2018

Potenza-San Severo

Manfredonia-Az Picerno

Team Altamura-Pomigliano

Turris-Francavilla

Audace Cerignola-Frattese

Frattese-Gravina

Città Di Gragnano-Nardò

Aversa Normanna-Sarnese

Taranto-Sporting Fulgor

