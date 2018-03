Fonte image La Nazione - Il sopralluogo del procuratore Aldo Giubilaro di agosto

Carrara. SONO 5 le persone rinviate a giudizio nell’ambito della vicenda “Piarda“, “la realizzazione del terrapieno di prolungamento della banchina Taliercio” nel Porto di Carrara. Lo riporta Il Tirreno, in seguito alla decisione del giudice dell’udienza preliminare, dr. Domenico Provenzano. Come riporta “Il Tirreno“, i 5 indagati sono Francesco Messineo, 49 anni di Salerno; Nicola Del Nobile originario di Manfredonia, 63 anni; Luigi Bosi, pisano del 1953; Andrea Boscolo Cucco, trentatreenne di Chioggia e Vittorio Maggiani, carrarino sessantenne. A rappresentare l’accusa in udienza preliminare il procuratore capo Aldo Giubilaro. Carrara. “Affair Piarda”, in 5 a processo: 1 di Manfredonia ultima modifica: da

