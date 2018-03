“Per noi il futuro era una certezza, oggi è una minaccia”

Di:

Foggia. “Tecne sta sovrastando l’uomo. La logica della oggettività sta incalzando rispetto alla soggettività. Il risultato prevale sul processo. I giovani di oggi stanno male non perché abbiano problemi psicologici, quelli li abbiamo avuti tutti. Il problema è culturale. I giovani oggi non hanno un futuro. Per noi il futuro era una certezza, oggi il futuro è una minaccia” queste le parole chiave e spiazzanti del professor Galimberti nel corso del suo intervento alla prima giornata di Colloquia, il festival delle Idee organizzato dalla Fondazione Monti Uniti di Foggia.

Tema della due giorni tra il 24 ed il 25 marzo, “Incontro al Futuro” o “Alla ricerca del Futuro Perduto” come recita la pagina iniziale del libretto di sala distribuito all’ingresso dell’Auditorium della Camera di Commercio dove ha luogo l’evento.

Il festival celebra quest’anno l’inizio del suo decennale. La prima edizione si era tenuta nel 2009, voluta dall’allora presidente della Fondazione, l’avvocato Francesco Andretta, in collaborazione con la Provincia di Foggia e la Biblioteca Provinciale Magna Capitana. Le ultime edizioni erano state guidate dal presidente Saverio Russo.

Così come nelle intenzioni degli organizzatori – spiega l’attuale presidente della Fondazione, Aldo Ligustro – quest’anno l’evento propone ai relatori chiamati ad intervenire una domanda e riflessione. “In un momento storico particolare, caratterizzato da diffuso malessere, eventi drammatici, in cui i gravi problemi che affliggono il nostro paese tendono a sovrapporsi e confondersi con fenomeni più complessi e globali… Dove stiamo andando?”.

Importante la “trasmissione delle esperienze in questo. E ciò spetta a noi che abbiamo ormai i capelli bianchi” afferma Gad Lerner, filosofo e giornalista chiamato a condurre e moderare gli interventi degli ospiti relatori della prima serata.

Ospiti e relatori nella serata di sabato 24, Umberto Galimberti, filosofo; Giuliana Sgrena, Giornalista; Massimo Temporelli, divulgatore della cultura scientifica.

“Nietzsche parlava di mancanza di scopo, di mancanza di risposte ai perché e questo porta ad una svalutazione dei valori. Questa è la definizione secondo me ancora valida che mi piace adottare per la condizione giovanile di oggi” sostiene il professor Galimberti. “I giovani di oggi non sono depressi, sanno anche sdrammatizzare. Il problema, come diceva Nietzsche, è che manca lo scopo. Quando lo scopo non c’è, il futuro non agisce e non è visto come motivazione. Oggi si suicidano circa 400 giovani all’anno. Non è un caso. Siamo arrivati a questo. Come mai non esiste il futuro per i giovani? Qual è lo scenario?” continua Galimberti “Secondo me siamo entrati nell’età della Tecnica. Ossia raggiungere il risultato con il minimo sforzo. Una volta raggiunto il risultato, tutto il resto non conta. Anche una volta detto il Ti Amo, il dopo finisce. Perché subentra la logica della Tecnica secondo cui l’uomo viene marginalizzato dalla scena del mondo contando solo il risultato, la prestazione, l’efficienza. E subentra anche una diffidenza reciproca tra coloro che producono”

Gunter Anders, filosofo particolarmente amato da Galimberti, a seguito della sua esperienza di lavoro presso la Ford in America, sosteneva che questa età della Tecnica non ha avuto inizio con la Rivoluzione Industriale, ma presso il sistema Nazista fondato sulla logica della prestazione, dell’eseguire ciò che viene dettato da altri. Galimberti, quando parla di Tecnica, non vuole fare riferimento agli strumenti, ma a quella logica che governa ormai le relazioni tra gli uomini che si fonda sulla perdita della soggettività. “Ci stiamo spostando da un modello di educazione che guarda alla soggettività ad una educazione che guarda solo alla valutazione del risultato. Ed è quello che accade anche negli ambienti di lavoro. Se tu esegui quanto prescritto, sei bravo, altrimenti no” E allora ecco che anche nel rapporto uomo macchina, la guida è passata o rischia di passare a quanto prescrive la macchina. La macchina non ha problemi. Il vissuto non conta niente.

Ma da quando diciamo che la Tecnica è diventata il criterio dei nostri ragionamenti e delle logiche nella nostra vita e nel mondo? “Forse anche prima della Seconda Guerra Mondiale” afferma Galimberti “perché già Hegel diceva che quando un fenomeno aumenta quantitamente, questo ingenera un cambiamento qualitativo sul modo di vedere il paesaggio. Quindi se la Tecnica aumenta quantitativamente nel mondo, questa modifica qualitativamente il modo di vedere il paesaggio. La Tecnica allora è diventata il soggetto e la condizione essenziale per realizzare qualunque condizione nel Mondo”. A questa condizione Galimberti tuttavia non propone un’alternativa nel suo intervento. Si lascia solo sfuggire ad un certo punto della serata un “Dovremmo tornare a quella semplicità che io trovai in paesi primordiali perché è lì che si vive la vera felicità”.

Non più esaltante lo scenario presentato dalla giornalista Giuliana Sgrena a proposito della comunicazione e del mondo del giornalismo. “Sono pessimista. Penso che il giornalismo oggi corra il rischio di morire lentamente. Il vero pericolo non è tanto costituito dalle fake news quanto dalla disinformazione che mette a rischio la democrazia. È necessario prendere consapevolezza di questo per poi tornare a fare un giornalismo di qualità. Sarebbe utile per esempio tornare a fare un giornalismo di inchiesta”.

La Sgrena offre così una serie di esempi di giornali minori ma anche grandi che ormai si lasciano andare ad un giornalismo lontano dall’idea dello scoop e della verifica delle fonti. Anche perché spesso le cosiddette bufale non sono facili da smentire a causa della velocità dei nuovi mezzi di comunicazione che consentono alle notizie false di circolare ed espandersi. E, in più, a causa del fatto che spesso le fake news possono essere sfruttate anche da grandi testate per vendere o sostenere intenzioni e impostazioni proprie.

L’ottimismo sembra venire dall’intervento del giovane Temporelli.

“La cultura scientifica e tecnologica non sono un mondo a sé, ma sono cultura, insieme a quella umanistica.

L’uomo è tecne. L’uomo è cambiamento. E la tecnologia, i robot, i cellulari e i vari dispositivi tecnologici hanno migliorato la vita dell’uomo. Si pensi agli esempi di applicazione della tecnologia al mondo della disabilità e negli ospedali”. Tanti i benefici provenienti dal mondo della connettività e della tecnologia, questo il punto di vista di Temporelli che rimanda il pensiero anche alla possibilità, per esempio, per persone lontane di parlare, vedersi, non perdersi grazie ad Internet. O anche alla possibilità di realizzare servizi e collegamenti, anche nel mondo dell’informazione attraverso costi minori e mezzi meno ingombrante.

Punti di contatto tra i vari interventi. Il cambiamento, ineludibile. Necessità di tornare alla logica della qualità. Recuperare la soggettività dell’uomo.

In questo è forse sfuggito nella discussione il potere che la natura ha attribuito all’uomo. Il libero arbitrio, la capacità di scegliere. L’uomo può scegliere se farsi travolgere dal cambiamento e dalla logica del risultato e della prestazione. Oppure agire da protagonista per rendere il cambiamento lo strumento nelle sue mani per migliorare se stesso ed il mondo.

Ritanna Armeni, giornalista; Chiara Saraceno, sociologa; Gianfranco Viesti, professore di Economia Applicata a dare altre risposte nell’incontro del 25 marzo.

A cura di Daniela Iannuzzi