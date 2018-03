Ipotesi sulla formazione per il governo del Paese

Di:

Manfredonia, 25 marzo 2018. Voglio far precedere queste poche considerazioni sull’evolversi della politica nazionale per la formazione del Governo da alcune semplici premesse:

1)-per cultura scolastica sono portato a valutare positivamente idee provenienti da una certa sinistra riformista;

2)-per un qualsivoglia risvolto umano sono orientato a parteggiare per i più deboli(in questo caso il PD, gruppo numericamente minoritario in Parlamento);

3)-di conseguenza potrebbero essere considerate non logicamente asettiche le riflessioni di cui al titolo).

Detto questo, voglio assicurare i lettori che ho ricevuto dall’ avv. Orazio TOTARO a continuare alla partecipazione al confronto su questi temi, su Statoquotidiano.

L’ avv. TOTARO risulta essere assolutamente prezioso in questo frangente perché profondo conoscitore dei meccanismi legali che muovono le regole istituzionali. Tutti abbiamo salutato con interesse l’ avvenuta elezione dell’ on Fico (M5S) e della sen. ALBERTI-CASELLATI (FI), alla Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La XVIII Legislatura si è avviata e, dopo aver seguito attentamente il discorso dell’ on. FICO ed alcune interviste rilasciate dal’ on. SALVINI, sembra essere arrivati ad un primo risultato: la risoluzione del problema “vitalizi”. Su questo tema si sono avute rassicurazioni che il tutto sarà risolto nell’ ambito delle norme regolamentarie, previste dagli Uffici di Presidenza di Camera e Senato.

Ma, la partita che più ci appassiona è sicuramente quella riguardante la formazione del nuovo Governo.

Molti, sicuramente poco avveduti, hanno intravisto nell’

accordo per le presidenze parlamentari una propedeuticità sicura per pare vita ad un Esecutivo duraturo e stabile nel tempo. Certo, che nessuno ha la possibilità di prevedere il futuro, ma sento la necessità di smontare l’ evenienza di cui sopra.

Un eventuale Governo formato da M5S e Centrodestra, come già ho scritto in precedenza su Statoquotidiano qualche tempo fa, risulta sicuramente inattuabile in senso definitivo per il fatto che si baserebbe su contrastanti posizioni programmatiche. Si pensi, per un momento, alla posizione “sovranista” della Lega rispetto all’ Europa e quella del M5S accreditato per la rimanenza in zona euro, fino al massimo, di uno sforamento in deficit superante il 3%.

Si pensi,ancora, alla posizione rispetto alla sicurezza e sull’ immigrazione. Da una parte con posizioni radicali e dall’ altra la convinzione di approvare subito una legislazione sullo “ius soli”. Oltre il non vedere conciliata la possibilità dell’ assegnazione della leadership nel nuovo governo. In definitiva, chi dovrà essere il Presidente del Consiglio dei Ministri? L’ on. DI MAIO(M5S)), o l’ on. SALVINI? Fermo restando che le posizioni, da parte del M5S, sono state ormai cristallizate con la presentazione al Quirinale della preventiva lista dei Ministri, attraverso le mani del Segretario Generale del Capo dello Stato.

Su questo punto basta leggersi le continue affermazioni dell’ on. DI MAIO che come una cantilena auspicano un “…Governo basato sui temi, non sulle poltrone, per risolvere le questioni , per il bene del Paese…”. Da qui nasce la mia convinzione che l’ unico matrimonio possibile per risolvere la questione sia quello tra l’incontro del M5S con il PD. Solo l’ accordo tra il Movimento ed i dem risulta importante per superare gli interessi personali ed aspirare al bene comune.

I numeri, tanto auspicati dall’ avv. TOTARO, risulterebbero sufficienti sommando i gruppi del M5S, PD, LEU, + EUROPA, ecc. E’ bene che i dem escano dal loro angolo in cui si sono rintanati in prospettiva di una forma di opposizione minoritaria. Anche per il fatto che questa posizione ha provocato nuove letture per i sondaggisti più accreditati. Infatti, mentre scrivo e qualche lettore può prenderne visione, le agenzie più importanti riportano il M5S in risalita fino al 35% dei voti, con la LEGA AL 23, 7%, con conseguente perdita del PD, FI e FdI. Nel frattempo, qualche segnale incoraggiante proveniente dal PD, al fine di un accordo con il M5S, si è potuto intravedere ultimamente da parte del reggente dem on. Martina. Basta vedere, per l’ occasione, le dichiarazioni rilasciate nella trasmissione televisiva” Mezz’ ora in più” , condotta da Lucia ANNUNZIATA: …ascolteremo le indicazioni del presidente della Repubblica…”.

Altro segno su questo cammino verso il M5S è dato dall’ analisi sul dato elettorale dei Circoli dem, che prelude alla constatazione di un’ eventuale consultazione degli iscritti PD. Se questa ipotesi che ho trattato non dovesse verificarsi per degli accidenti di carattere personale (vedesi la posizioe dei “renziani” assai intransigente), e se le consultazioni del Capo dello stato risultassero infruttuose, potrebbe realizzarsi un Governo di “scopo”.

Si deve intendere per “ scopo” un Esecutivo a tempo, con le pretese di risolvere alcune questioni dovute a mere scadenze di ordinaria amministrazione e con l’ approvazione di una nuova legge elettorale. Riferimento certo su questo tema potrebbero essere i consigli di alcuni eminenti studiosi che intravedono come possibile lo stabilire delle regole elettorali simili al modello “francese”, con un doppio turno ed eventuale ballottaggio, con una precisa soglia di sbarramento ed un premio di maggioranza. E, su quest’ ultimo terreno potrebbero affrontarsi il M5S, consapevole di essere maggioranza relativa nel Paese e la Lega, secondo i sondaggi di cui sopra che diventerebbe monopolizzante per l’ elettorato di destra e nordista.

Se malauguratamente queste aspettative non saranno rispettate, sarà compito del Presidente della Repubblica risolvere la questione, dopo aver sciolto il Parlamento e ridare la parola agli elettori con le regole imposte dal “Rosatellum bis” (l.165/2017). Per ultimo, voglio avvertire i commentatori di questo mio scritto che il tutto è da considerare come ragionamento ipotetico, visto che non si può avere contezza degli avvenimenti futuri.

Si prenda per “ipotesi” nei termini di quanto previsto a pag. 998, nel vocabolario “Il grande dizionario GARZANTI della lingua italiana, ed 1987, :”…1.supposizione, ragionamento congetturale avanzato in mancanza di dati certi, per spiegare ciò di cui si ha una conoscenza; 2. Possibilità, caso, eventualità; 3.in logica, enunciato che viene assunto per indagare le conseguenze, a prescindere dalla sua effettiva correttezza…”.

Dott. Nicola CIOCIOLA