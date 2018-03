Ko casalingo per la BCC SGR Volley Manfredonia

Di:

Manfredonia, 25 marzo 2018. Sconfitta casalinga e situazione sempre più critica per la BCC SGR Volley Manfredonia, che soccombe con il Giovolley Aprilia per 0-3 (27-29, 13-25, 24-26). Pur in presenza della seconda della classe, si doveva e poteva vincere per coltivare speranze di permanenza, che ora, a poche giornate dal termine, diventa sempre più difficile. Eppure la squadra, soprattutto nel primo e terzo set ha giocato alla pari, tanto che il gioco si è chiuso dopo un batti e ribatti tra le due squadre, che hanno lottato fino all’ultimo punto. Adesso dopo la pausa pasquale ci sarà la trasferta di Arzano dove bisogna necessariamente vincere, senza se e senza ma.

I coach Basta e Cappello schierano il 6+1 con Valeria Pesce in cabina di regia, capitan Lara Lugli a completare la diagonale, Paola Colarusso e Doriana Bisceglia ai lati, Chiara Vinciguerra e Stefania Padula centrali, Alessia Mastrilli come libero. A disposizione Diletta Sestini, non ancora al meglio della condizione, Danila Tauro e la giovanissima palleggiatrice viestana ultima arrivata Rebecca Dimauro, prodotto del vivaio di coach Michele Notarangelo, che in tanti anni di Volley nel nord Gargano ha sfornato diversi talenti. A fine gara Coach Nando Cappello ha dichiarato “purtroppo, nonostante le ragazze si siano impegnare, è arrivata questa sconfitta che complica i piani. In campo l’impegno c’è stato, abbiamo anche giocato alla pari per larghi tratti della gara, ma non siamo riusciti a concretizzare “.

Il Presidente Michele Paglione ha dichiarato “ho davvero poco da dire, sono dispiaciuto per la gara, oggi bisognava assolutamente vincere, purtroppo stiamo qui a commentare una sconfitta amara. Adesso fino a quando la matematica lo consente, dobbiamo cercare di vincere le restanti partite”.

Area Comunicazione ASD Volley Manfredonia