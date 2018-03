La Settimana Santa nel Santuario di Padre Pio

SAN GIOVANNI ROTONDO - ph matteo nuzziello

E’ stato definito il programma delle celebrazioni liturgiche che si terranno nel Santuario di San Pio la prossima Settimana Santa. Padre Pio Tv seguirà ogni evento della Settimana Santa. Fr. Francesco Dileo, rettore del Santuario, presiederà domani, 26 marzo, la celebrazione della Domenica delle Palme, alle ore 10 nella chiesa di San Pio, preceduta dal rito di benedizione dei rami d’ulivo. Lunedì, Martedì, Mercoledì Santo Nei primi giorni della Settimana Santa, dal 26 al 28 marzo, la Santa Messa sarà presieduta da fr. Jossy Fernandez. Il mercoledì santo, come tradizione, S. Ecc. mons. Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, nella cattedrale di Manfredonia presiederà la Messa del Crisma e benedirà gli Oli Santi.

Giovedì Santo 29 marzo Il Triduo Pasquale, si aprirà giovedì con la celebrazione delle lodi mattutine, alle ore 8 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie presiedute da fr. Aldo Broccato, Segretario della CISM. Nel pomeriggio, fr. Francesco Dileo, Rettore del Santuario di San Pio, presiederà la Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi. Dopo la celebrazione, alle 21.30, si svolgerà l’adorazione eucaristica comunitaria, curata dalla Gioventù Francescana di San Giovanni Rotondo. Alle 23,00 si terrà l’Adorazione Eucaristica curata dalla pastorale giovanile del Santuario.

Venerdì Santo 30 marzo Il Venerdì Santo, fr. Pasquale Cianci, Responsabile provinciale del servizio di pastorale giovanile – vocazionale, presiederà in “Santa Maria delle Grazie” alle ore 8,00 le lodi mattutine. Alle 15,30 il guardiano della fraternità fr. Carlo Laborde presiederà la Celebrazione della Passione del Signore.

Sabati Santo 31 marzo Fr. Marciano Morra nella chiesa “Santa Maria delle Grazie” alle ore 8,00 presiederà le lodi mattutine. Alle ore 11,00 fr. Nicola Monopoli, Responsabile pastorale giovanile del Santuario di San Pio da Pietrelcina, presiederà l’ORA DELLA MADRE. Alle 23.00 nella Chiesa “San Pio da Pietrelcina” fr. Maurizio Placentino, ministro provinciale della Religiosa Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio, presiederà la Veglia Pasquale

Pasqua 1 aprile Il giorno di Pasqua, nella Chiesa di San Pio, la Santa Messa sarà presieduta alle 11.30 da fr. Francesco Dileo, rettore del Santuario, e alle 18 dal guardiano fr. Carlo Lbborde. https://www.teleradiopadrepio.it La Settimana Santa nel Santuario di Padre Pio ultima modifica: da

