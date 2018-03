Aldo e Dario Gatta - Segreteria USICONS (statoquotidiano)

Di:



Manfredonia, 25 marzo 2018. Attraverso una nota stampa, ”la segreteria Usicons Manfredonia e Foggia – associazione di tutela utenti e consumatori – esprime solidarietà e vicinanza all’assessore comunale Giuseppe La Torre, un uomo e politico serio che ogni giorno con dedizione si occupa dei problemi della nostra città di Manfredonia”. “La violenza non è e non deve MAI ESSERE GIUSTIFICATA”. “Nessuno dovrebbe mai permettersi di usare alcun tipo di violenza né verso le istituzioni né tra i privati cittadini. Confidando nella giustizia rivolgiamo un caloroso abbraccio e tanti auguri di una pronta guarigione all’amico Giuseppe la Torre”. (Segreteria Usicons Manfredonia, Aldo e Dario Gatta) Manfredonia, Usicons “Solidarietà a Giuseppe La Torre” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.