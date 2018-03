Meteo Gargano, ancora nubi ma migliora

Di:

Bari. METEO Puglia, lunedì: la perturbazione giunta ieri si muove verso Levante rinnovando in mattinata ancora nubi e locali fenomeni tra Molise, Basilicata e Puglia. Tendenza tuttavia a miglioramento con fenomeni in esaurimento e schiarite via via più ampie. Temperature minime in calo, con estremi di 8°C; massime stabili o in locale aumento. Venti moderati in rotazione e rinforzo da NO. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da molto mosso a mosso.

Breve tregua del maltempo sul Sud-Est, ma un nuovo vortice depressionario si avvicinerà da Ovest accompagnando una nuova perturbazione. Essa porterà un peggioramento del tempo domenica con piogge, rovesci e neve intorno ai 1000-1300 metri in Appennino. Ancora qualche disturbo ad inizio della prossima settimana, in attesa di un miglioramento più deciso da mercoledì, con il ritorno a tempo asciutto e soleggiato. Temperature in rialzo verso valori in linea con le medie del periodo.