Il Parma vince in rimonta: Foggia ko (FT-VIDEO)

Di:

Successo importante in chiave playoff per il Parma, che si rialza dopo il ko con la Virtus Entella regolando 3-1 al Tardini il Foggia nella gara valida per la 32/a giornata della Serie B ConTe.it. Partita subito in salita per gli ospiti, che restano in dieci dopo poco più di dieci minuti per l’espulsione diretta di Loiacono per fallo da ultimo uomo.

Dieci minuti più tardi però a sorpresa sono proprio i pugliesi a passare in vantaggio. Agnelli centra il palo sugli sviluppi di un calcio di punizione, Mazzeo è un falco e fa sua la ribattuta segnando a porta sguarnita. Nella ripresa i ducali attaccano a testa bassa e al 28′ trovano il pareggio con Calaiò, su assist di Ceravolo.

I padroni di casa non si accontentano del pari e al 35′ ribaltano la partita con Siligardi, bravo ad approfittare dell’incertezza di Guarna sulla conclusione di Baraye. Il Foggia accusa il colpo e a un minuto dal 90′ incassa anche il terzo gol che chiude la partita. La firma è quella di Ceravolo, sempre su una ribattuta, dopo il primo tentativo respinto di Dezi.

fonte testo www.legab.it

Giovanni Stroppa, allenatore del Foggia, ha parlato commentando la sconfitta rimediata con il Parma. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Non bisognava commettere errori. Abbiamo giocato un’ora e venti con un uomo in meno, non era semplice. Loro con quattro attaccanti ci hanno schiacciati nella nostra metà campo, piuttosto che subire come prima. Abbiamo fatto una gran partita, peccato per quella traversa che avrebbe potuto mettere in difficoltà il Parma anche dal punto di vista psicologico. Il lavoro di sacrificio è stato fatto al meglio per le nostre qualità, ma negli episodi cruciali non siamo stati bravissimi. Sicuramente ci sono stati degli spunti positivi. E’ l’episodio dell’espulsione che mi fa arrabbiare, dalla rimessa del portiere non possiamo essere piatti e poi commettere quel fallo. Dovrei rivederli. Quando un portiere fa una parata deve mandarla lateralmente”. (fonte testo: www.alfredopedulla.com)

VIDEO







FOTOGALLERY ENZO MAIZZI