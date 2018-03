PD Monte Sant’Angelo “Non si vive di rancori personali”

Di:

Quando governavano loro, la Città di Monte Sant’Angelo veniva sciolta per infiltrazioni criminali. Allora il vice sindaco era l’attuale coordinatore di Forza Italia, che non perde occasione per fare le pulci a questa amministrazione. Da quel fatidico luglio 2015 i giornali parlando di noi montanari, ricordano a tutti quel triste avvenimento e a volte tralasciano persino di dire che siamo una Città Unesco.

Queste persone dovrebbero ritirarsi dalla politica, ma essendo attaccate alla poltrona non ne sono capaci. Hanno governato la città per più di venti anni consecutivi e i risultati sono sotto gli occhi di tutti noi.

Non hanno avuto il coraggio di metterci la faccia nelle ultime elezioni amministrative, perché sapevano che, ormai, amministrare dopo lo scioglimento del Comune, avrebbe avuto la conseguenza di sottoporre a controllo esterno ogni atto amministrativo. Chi oggi si erge a paladino della conoscenza e delle buone pratiche amministrative è conosciuto in città e sono i cittadini a ricordarsi dei nostri e dei loro comportamenti.

Oggi la nostra comunità è amministrata da una squadra di uomini e donne giovani, capaci e responsabili. Un gruppo di persone che sta cercando di riprogrammare il futuro della città tra mille difficoltà. Del loro operato saranno giudicati alla fine della consiliatura. Oggi è fuori luogo e pretestuoso ogni attacco da parte di chi ha avuto tante responsabilità nelle mancate scelte e che ha pensato solo agli interessi personali e familiari.

Il Pd invita tutti a collaborare per affrontare nel miglior modo possibile le nuove sfide che sono davanti a noi, convinti che con la partecipazione responsabile, si possa ricreare quel clima positivo che aiuterà a lavorare bene per la città e per il suo futuro.

Cogliamo l’occasione per informare la città che sono stati appaltati i seguenti lavori:

a) ripavimentazione di Corso V. Emanuele;

b) ripavimentazione di Corso Garibaldi

c) ripavimentazione del Monumento a Caduti

d) rifacimento dell’asfalto di Viale Kennedy, Viale della Madonnina, Via Marcisi.

Approfittiamo per informare i cittadini che, grazie alla sinergia con il Presidente, la Giunta e il Consiglio del Parco del Gargano, sarà realizzata la nuova caserma del raggruppamento dei Carabinieri dei Parchi e gli appartamenti per i militari, presso la nostra scuola ex IPSIA, per contrastare maggiormente i fenomeni di illegalità del nostro vasto patrimonio ambientale.

(NOTA STAMPA PD MONTE SANT’ANGELO)