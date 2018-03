“Riportare la discussione sui reali problemi della città”

Di:

”Spettabile redazione Stato Quotidiano.

In questi giorni continua, anche su Stato Quotidiano, la polemica da parte di Forza Italia nei confronti dell’Amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo su nettezza urbana, RSSA “ Villa Santa Maria di Pulsano “, affidata a un Commissario nominato dall’ASL e dal Prefetto, e sui risultati concreti ottenuti nei primi nove mesi di governo.

Una critica, a mio avviso, non appropriata perché, come ho detto in altra occasione, i nuovi amministratori operano in una realtà economico-sociale in crisi da decenni e in questa prima fase hanno dovuto affrontare innanzitutto le emergenze. Perciò, evitiamo di commettere l’errore di caricare sulle spalle della nuova Amministrazione comunale la soluzione dei numerosi problemi che provengono dal passato, alcuni dei quali non potranno essere risolti dall’azione da nessuna amministrazione locale da sola, come la disoccupazione e la crisi economica.

Tuttavia, nel stesso tempo attraverso una rimodulazione del Contratto di Quartiere e Interventi previsti con l’applicazione della legge sulla Rigenerazione Urbana sono stati approvati progetti che a breve diventeranno esecutivi ( sistemazione corso Vitt. Emanuele, Corso Garibaldi, ex Ostello della gioventù, Villa comunale, zona Belvedere ecc…). Né dobbiamo dimenticare che a causa dello scioglimento del Consiglio Comunale per i motivi che sappiamo, la nuova Amministrazione è sotto una sorveglianza speciale, per cui ogni provvedimento viene monitorato dai sorveglianti e questo le impedisce di provvedere rapidamente, come per esempio accade per il funzionamento del parcheggio, e dei i bagni pubblici.

E nell’ambito di questa situazione di controllo da parte delle autorità preposte a questo compito, il sindaco segue da vicino le vicende della Villa Santa Maria di Pulsano con un costante contatto col Commissario e col Prefetto per evitare di perdere il servizio e il conseguente trasferimento coatto degli assistiti e la perdita di diversi posti di lavoro. La segnalazione di Forza Italia è una giusta preoccupazione per la soluzione del problema che questa Amministrazione si trova a dover affrontare non per sua responsabilità. A tutto ciò si aggiunge la difficoltà di preparare il prossimo bilancio comunale per il 2018, in cui i capitoli di spesa per i servizi ai cittadini sono stati azzerati lo scorso anno per reperire le somme necessarie a coprire le spese per la nettezza urbana, il cui servizio per legge doveva essere interamente coperto dalle tariffe degli utenti già dal 2014.

Perciò, è inutile fare polemiche inappropriate su questo argomento da parte di Forza Italia, al di là della stima che anche il sottoscritto ha nei confronti di Scirpoli. Ed è sbagliato nascondere la realtà effettuale ai cittadini e che cioè per gli anni a venire, purtroppo, si dovranno recuperare circa 700 mila euro per poter coprire al 100 per cento la spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Per non gravare in modo eccessivo sui redditi dei cittadini si dovrà cercare di spalmare la somma in diversi anni, sempre che la Corte dei Conti lo consenta.

La situazione reale del Paese va spiegate ai cittadini. Alla fine del mandato essi sapranno giudicare l’atteggiamento di verità tenuto dagli amministratori e decideranno se continuare a dare la loro fiducia o meno. Tutto ciò, ovviamente, non vuol significare che Monte Sant’Angelo è destinato a morire e l’avvenire è fatto solo “di sangue e dolori “, senza speranza di un futuro vivibile.

L’Amministrazione comunale ha un suo progetto per un possibile sviluppo della nostra economia che si fonda, come già detto in altra occasione, sull’utilizzo delle risorse di cui Monte Sant’Angelo dispone : la sua storia millenaria, religiosa, culturale, ambientale,architettonica, umana, per cui merita di continuare a vivere.

Gli interventi in atto e quelli programmati vanno in tale direzione e trovano conforto nelle indicazioni contenute nel Documento Programmatico Preliminare, già approvato, in preparazione del Piano Urbanistico Generale da approvare. L’obiettivo della rinascita di Monte Sant’Angelo deve essere comune a tutte le forze politiche, civili, sociali. E nell’ambito di questo discorso il controllo, la critica a chi governa sono salutari per la vita della democrazia, dei partiti, dei movimenti civili, purché, come ci insegna De Gasperi, essi tengano conto del bene del Paese e non di quello della propria parte politica. E a proposito mi sia consentito di fare un riferimento alla Raggi, sindaca di Roma, precisando che non sono di quella parte politica. Chi mi conosce lo sa.

La Raggi ha commesso molti errori all’inizio del suo mandato per inesperienza. Però, non ci si può accanire tutti i giorni contro di essa con i mezzi di comunicazione di massa, come è avvenuto anche nella trasmissione di Augias, che seguo giornalmente perché fatta bene e culturalmente valida, per le buche di Roma lasciate da Rutelli, Veltroni, Alemanno in trent’anni.

Si possono riparare affidando ad amici i lavori, ma poi alla prima acqua ritornano. Occorre fare un lavoro per bene e ci vogliono tempo e soldi. Del resto le buche e i topi a Roma ci sono sempre stati anche tanti, tanti anni fa quando ero militare a Roma. Se prestiamo attenzione girando per le strade di Monte Sant’Angelo troviamo numerose buche e alcune anche di dimensioni notevoli.

L’Amministrazione comunale le ha fatte anche coprire (non da amici, ma dai socialmente utili), ma sono già tutte di nuovo presenti.

Conclusione.

Ben vengano la critica e il controllo dell’operato di chi ci governa tenendo sempre conto, però, del bene dei cittadini. Distinti saluti.

Monte Sant’Angelo 25- marzo 2018

Giacomo Stuppiello – Monte Sant’Angelo