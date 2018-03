(ANSA) - PIEVE TORINA (MC), 18 GEN (archivio)

Di:



(ANSA) – PIEVE TORINA (MACERATA), 25 MAR – “Accidenti se abbiamo sentito la scossa”. A Pieve Torina, il Comune del cratere sismico dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 alle 5:33, ormai dovrebbero essere abituati, perché “è un fenomeno che va avanti da tempo. Ma ogni volta che la terra trema – dice il sindaco Alessandro Gentilucci – abbiamo paura, tornano ricordi drammatici e ognuno reagisce a modo suo”. Questa volta il movimento è stato particolarmente forte, “perché l’epicentro individuato dall’Ingv, a 2 km da Pieve Torina è proprio sotto la zona delle Sae”. La casette dovrebbero far sentire tutti al sicuro, “ma – ammette il sindaco – c’è una condizione di instabilità il terremoto sembra senza fine”. A Pieve Torina la consegna delle casette è stata completata a gennaio, “ora siamo alle prese con la ricostruzione delle case comunali, abbiamo consegnato le prime pratiche, ma la gente ha paura di tornare”. Sindaco Pieve Torina, sisma senza fine ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.