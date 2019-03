Amministrative, Landella “UdC parte integrante recinto coalizione”

Di:

Foggia. “La coalizione di centrodestra che si presenterà alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio sarà la stessa che i cittadini foggiani hanno votato in massa alle primarie. Sgombrando il campo da ogni dubbio, l’Unione di Centro è e resta parte integrante del recinto della coalizione. D’intesa con i vertici nazionali di Forza Italia, con i quali l’UdC ha un patto federativo in vista delle elezioni europee, allo scudocrociato verrà garantita la stessa dignità riservata a tutte le liste ed ai partiti che fanno parte del centrodestra ed una rappresentatività nel prossimo governo

cittadino, indipendentemente dal risultato elettorale. Abbiamo intenzione di dare spazio a tutti coloro che sono impegnati nella stesura del programma elettorale da presentare ai cittadini e che hanno partecipato alle primarie del 24 febbraio scorso, dove ben 13.258 foggiani hanno aderito al progetto del centrodestra. Le recenti elezioni in Abruzzo, Sardegna e Basilicata hanno dimostrato che quando la coalizione si presenta unita viene premiata dai cittadini che preferiscono il pragmatismo rispetto alle promesse irrealizzabili e da libro dei sogni fatte dal centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle”.

(Nota stampa sindaco di Foggia, 25 marzo 2019)