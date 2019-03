Casa e manutenzione: da oggi senza pensieri, ci pensa Yougenio

Di:

La casa rappresenta il proprio nido, il proprio rifugio; un edificio che raccoglie persone, famiglie. Uno spazio fisico che concentra ricordi, emozioni, significati. Un simbolo di protezione, uno spazio privato e intimo. Per questo motivo, la casa va controllata e manutenuta con una certa costanza: è il passo fondamentale per tenere lo stato dell’edificio in continua efficienza.

Uno dei consigli più frequenti è quello di tenere annualmente un registro o un calendario degli interventi al fine di intervenire immediatamente prima che eventuali danni si propaghino. In questo modo, ci si assicura un notevole risparmio in termini di tempo e denaro.

Ad esempio, per il tetto -che sia a copertura in tegole, metallo o in guaina- è opportuno procedere con controlli visivi che non superino una frequenza annuale, per evitare infiltrazioni. Le facciate, invece, vanno controllate non solo visivamente, ma anche con apposite strumentazioni. Mentre, per i balconi, il controllo deve essere frequente: il fenomeno della carbonatazione causato dal cemento con l’anidride carbonica può innescare una serie di conseguenze.

Anche gli interni, però, sono da tener d’occhio: le pareti interne, sono spesso soggette a muffa, come anche i piani interrati; portando così a scrostamenti, ristagni d’acqua; gli infissi in legno richiedono un’attenzione maggiore di quelli in PV o alluminio, è dunque opportuno controllare un paio di volte all’anno. Inoltre, con l’arrivo della stagione fredda, è bene assicurarsi che tutti gli elementi dell’edificio siano nella migliore condizione. Questo consente di evitare qualsiasi dispersione di calore e, dunque, di contenere i costi legati agli impianti di riscaldamento e, ovviamente, evitare qualsiasi tipo di infiltrazione dovuta alle piogge.

Ma nella vita frenetica di tutti i giorni, presi da migliaia di impegni, la maggior parte delle volte questo calendario risulta di difficile applicabilità: controllare, rimboccarsi le maniche per fare piccole riparazioni o sostituzioni sono quei lavori che, spesso, ci si lascia nei weekend, dedicando poca attenzione e rinunciando a un paio di giorni di assoluto relax.

È qui che entrano in gioco i lavori edili Yougenio: una squadra di imbianchini, muratori, cartongessisti, pavimentisti a disposizione per ogni esigenza per una perfetta manutenzione della casa. Yougenio nasce da una società leader nei servizi professionali in Italia. Offre servizi di ogni sorta: dalle pulizie domestiche all’assistenza agli anziani; dagli interventi idraulici ai lavori edili.

Affidarsi a professionisti del settore è la strada migliore, sia in termini di sicurezza sia in termini di costi; che si tratti di una tapparella rotta, della pulizia di una canna fumaria o una riparazione del tetto. Spesso, convinti di risparmiare, ci si improvvisa esperti in qualsiasi settore e questo porta -quasi sempre!- a riparare in maniera marginale i danni, per poi ritrovarli dopo poco tempo, più persistenti che mai.