Cimitero Manfredonia, rientrata (per ora) emergenza loculi

Manfredonia, 25 marzo 2019. Nelle scorse settimane si è registrato un esaurimento dei loculi disponibili presso il Cimitero di Manfredonia, penuria che ha arrecato, per circa dieci giorni, rallentamenti nei procedimenti di tumulazione e soste prolungate per i defunti nelle camere ardenti. L’emergenza ad oggi pare essere rientrata, grazie anche alle procedure di esumazione e alla messa a disposizione di nuovi loculi. Si tratta di un problema che ciclicamente si riaffaccia e che, probabilmente, s’imporrà sull’amministrazione nuovamente tra due mesi. Tale fenomeno interessa solo ed esclusivamente le tumulazioni e non l’inumazione, non essendoci problemi di spazio per i terreni atti alla pratica.

Da parte sua il Comune cerca di reagire alla gestione dei circa 600 defunti annuali imponendosi delle regole diverse da quelle degli altri privati che gestiscono il suolo cimiteriale. A cominciare dalla riduzione dei tempi di estumulazione ed esumazione che, se generalmente viene effettuata intorno ai trenta anni, a Manfredonia ha luogo circa dopo vent’anni il decesso, tenendo conto delle condizioni climatiche che differiscono nelle varie tombe e influiscono, ne consegue, in modo diverso sul processo di decomposizione. Inoltre, sebbene esistano già circa 200 loculi vuoti nella tomba H appartenenti ai coniugi ancora in vita dei defunti, oggi non è possibile accedere a tale pratica preventiva, poiché il Comune concede tali spazi solamente al momento della scomparsa dell’individuo (diversamente dalle Confraternite, meno esposte a queste emergenze mortuarie). Non si sa più nulla invece sul progetto della nuova area del cimitero fuori dal centro urbano, l’Area Mezzanelle sulla strada provinciale 45 bis, sicuramente a causa dei problemi che l’amministrazione comunale di Manfredonia si è ritrovata recentemente ad affrontare. Infine, è stata già pianificata la costruzione di nuove tombe grandi.

Cresce anche il numero delle cremazioni, seppur non in maniera rilevante. Alcune delle cremazioni avvenute negli ultimi tempi sono state eseguite più per necessità che per vera volontà del defunto: in mancanza di loculi disponibili, i parenti preferiscono cremare la persona deceduta e permetterle di riposare in pace in un loculo occupato già da un altro familiare. Un’alternativa decisamente migliore all’affannarsi alla ricerca di un loculo o ad affittare loculi già comprati da altri parenti e che saranno destinati, prima o poi, a riesumare le bare dei propri cari. Una possibilità meno dispendiosa che, durante un’emergenza mortuaria, supera le barriere di una certa mentalità che guarda ancora con sospetto la cremazione.