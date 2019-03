Il centrodestra alla guida della Basilicata

Di:

Con il 42,2% dei voti è stato eletto alla presidenza della Regione Basilicata Vito Bardi della coalizione Lega-ForzaItalia-FdI. Generale della guardia di finanza in pensione, che non ha potuto neanche votare perché ancora residente a Napoli, nominato da Silvio Berlusconi – che lo conosce bene – con la sua elezione il piano di Matteo Salvini continua ad andare avanti. Sbaraglia tutti, la Lega, dopo aver trionfato in Abruzzo e Sardegna. Risultati elettorali, questi, che hanno creato non poca insofferenza in casa cinque stelle dove, alla luce dei fatti, è netto che il Sud gli stia girando la faccia. Proprio la stessa terra che gli aveva garantito il 4 marzo dell’anno scorso una fucina di voti, nella Regione delle trivelle erano arrivati a portare a casa un 44%, adesso gli si sta rivoltando contro. Con uno scarso 20% i voti dei pentastellati sono stati dimezzati. Hanno fatto i conti senza l’oste i cinque stelle che pian piano si vedono scavalcare da un Salvini “piglia tutto” , si dimostra un caposaldo al tavolo di governo e ieri sera, prima ancora che si chiudessero le urne in Lucania, sottolineava come “la Basilicata sarà governata dalla Lega dopo vent’anni di sinistra”.

Secondo il Ministro dell’ Interno il voto alla Lega rappresenta la fiducia e la speranza che si ripone in questo partito e che “rimette al centro gli uomini, la famiglia e il lavoro”. Secondo Luigi Di Maio: “Antonio Mattia ha fatto un risultato importante perché è uno che non ha mai mollato, lo voglio dire a tutto il Movimento, sono le persone che non hanno mai mollato che determinano il risultato” specificando come il risultato delle elezioni in Basilicata non li spaventa perché sempre al di sotto di dieci o venti punti e quindi in linea con le Politiche..Di fatto la tensione all’interno del Movimento Cinque Stelle è evidente tanto che lo stesso Ministro del lavoro non si è risparmiato di dire come questo sia il momento di “dare ancora di più e di combattere. E come sempre il Movimento andrà più forte di prima”. Intanto si aspettano le prossime elezioni in Piemonte e Forza Italia e Lega hanno già dato il via alle loro campagne elettorali, in attesa delle europee a maggio che saranno una grande svolta per capire sul serio il vento che tira nel Paese.

A cura di Francescapaola Iannaccone