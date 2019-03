Puglia. Prevale ancora il bel tempo, più nubi dalla sera

Bari. L’anticiclone garantisce ancora una prima parte della giornata stabile e ampiamente soleggiata al Sud. Dalla sera, tuttavia, l’avanguardia di una saccatura dal Nord Europa determina un progressivo aumento della copertura nuvolosa a partire da Molise e Basilicata con primi temporali la notte tra Termolese e Puglia garganica. Temperature stabili o in ulteriore temporaneo aumento: massime ancora comprese tra 18 e 22°C lungo i litorali adriatici. Venti deboli o moderati, in rotazione dai quadranti sud occidentali. Mari: basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

MARTEDÌ: L’anticiclone cede per l’ingresso di una saccatura colma d’aria fredda di origine artica e il tempo, dunque, torna bruscamente a peggiorare sulle regioni del Sud. Il fronte freddo della perturbazione attraversa le nostre regioni a partire dalla fascia adriatica del Molise e dalle province settentrionali di Basilicata e Puglia, apportando rovesci e locali manifestazioni temporalesche. Quota neve in rapida diminuzione fino agli 800/1100 m sull’Appennino. Temperature in sensibile calo. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali. Basso Adriatico da mosso a molto mosso; Canale d’Otranto mosso.