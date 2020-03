Casa Sollievo, Covid-19: deceduto docente di San Nicandro Garganico

, 26 marzo 2020. Ancora un decesso in Provincia di Foggia di cittadini positivi al coronavirus Covid-19, in seguito ricoverati nei reparti di rianimazione delle strutture ospedaliere locali. Come riferito dal sindaco di San Nicandro Garganico, Costantino Ciavarella, è deceduto in giornata il 54enne docente del comune garganico già ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza. “L’uomo era ricoverato dallo scorso 2 marzo e sarebbe stato affetto da patologie pregresse“.

Si tratta del quinto decesso in Capitanata nella giornata del 25 marzo per positivi al Covid-19: in precedenza erano stati comunicati due decessi di pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione dei Riuniti di Foggia, un 86enne e un 32enne, e un medico in servizio presso la guardia medica di Torremaggiore, già ricoverato a Casa Sollievo.

Bollettino regionale, 25 marzo 2020, ore 23. Il presidente della Regione Puglia, Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledì 25 marzo, in Puglia, sono stati effettuati 878 test per l’infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 88 casi, così suddivisi: 32 nella Provincia di Bari; 3 nella Provincia Bat; 13 nella Provincia di Brindisi; 22 nella Provincia di Foggia; 3 nella Provincia di Lecce; 5 nella Provincia di Taranto; 0 attribuiti a residenti fuori regione; 10 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. Sono stati registrati 4 decessi: 2 in provincia di Foggia (un 86enne di Manfredonia e probabilmente l’altro decesso fa riferimento al dottore deceduto a Casa Sollievo, ma ora sono 3 con il decesso avvenuto ai Riuniti,ndr), 1 in provincia di Bari e 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 8223 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.093, così divisi: 336 nella Provincia di Bari; 65 nella Provincia di Bat; 116 nella Provincia di Brindisi; 277 nella Provincia di Foggia; 164 nella Provincia di Lecce; 56 nella Provincia di Taranto; 15 attribuiti a residenti fuori regione; 64 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.