Casa Sollievo, deceduto il dottor Maghernino: era ricoverato in rianimazione

, 26 marzo 2020. E’ deceduto oggi pomeriggio il dottor Antonio Maghernino, in servizio presso la Guardia Medica di. L’uomo, risultato positivo al Covid-19, era ricoverato nel reparto di Rianimazione di

“Triste notizia per la famiglia dei medici di medicina generale di Capitanata. Lasciato senza protezione ad affrontare un nemico invisibile e buttato in trincea a combattere a petto nudo e senza nemmeno una baionetta un nostro collega ha dovuto cedere le armi. Un abbraccio ed una vicinanza alla famiglia del collega, medico di continuità assistenziale della nostra provincia, vittima di questa guerra e con un’unica colpa, quella di aver fatto il proprio dovere. Che la sua morte innocente possa servire almeno ad evitarne altre perché i medici di medicina generale stanno pagando un prezzo di sangue molto alto, troppo alto!

Oggi è tempo di battagliare perché c’è da vincere una guerra, ma verrà il tempo in cui qualcuno ci dovrà dare conto di quei perché a cui oggi non riusciamo a trovare risposte. Non c’è tempo per le polemiche che dividono perché serve la massima unità, ma converrà scrivere un libro bianco che evidenzi quello che è successo in questi mesi, perché gli errori fatti oggi non si debbano ripetere in un possibile futuro. R. I. P.”. Lo scrive su facebook il dottor Salvatore Onorati.