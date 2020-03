Commissario Lega di Manfredonia “Covid-19: mancanza comunicazione dagli Enti preposti”

, 25 marzo 2020. “In un momento di così rilevante importanza per le nostre popolazioni si evidenzia la mancanza di qualsivoglia comunicazione da parte degli Enti preposti, in merito alla particolare situazione di contagio da COVID-19 che sta interessando anche la Città di Manfredonia;, l’uomo trovato accasciato lungo la via cittadina e trasportato d’urgenza al locale ospedale.

Nessuna comunicazione circa la situazione venutasi a creare, nessuna comunicazione circa le peculiarità di questo virus. Nè mi risultano essere state rese note le dovute iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini dall’aggressivo contagio. La mancanza totale di comunicazione lascia, come già accaduto in altre occasioni, totalmente privi di un riferimento istituzionale i cittadini di Manfredonia, dando adito, di contro, alla possibilità che trapelino notizie non veritiere e allarmanti. Pertanto, si stigmatizza la mancanza di una pronta ed accurata comunicazione nel rispetto dei diritti dei cittadini, primo tra tutti ‘il diritto di informazione’ strettamente collegato allo stato di emergenza attuale e alla tutela delle nostre comunità”.

Nota inviata a StatoQuotidiano.it dalla Segreteria Cittadina della LEGA MANFREDONIA, firmato Avv. Maria Morelli, in veste di commissario Lega della città di Manfredonia.

Per dovere di cronaca si riporta la pagina dedicata al nuovo coronavirus presente sul sito del Comune di Manfredonia.