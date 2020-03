Covid-19. D’Aloisio lo scrive su facebook “Finalmente, anche i sindaci avranno situazione dettagliata”

“Vi aggiorno inoltre che da ieri, a seguito delle nuove disposizioni che prevedono finalmente l’aggiornamento della situazione dettagliata anche ai Sindaci (prima di questa disposizione i Sindaci non venivano informati), sono nelle mie disponibilità tutti i nominativi che per precauzione sono in isolamento fiduciario. Questi, giornalmente e fino al termine del periodo di quarantena, vengono monitorati. Vi ricordo infine quanto è importante che TUTTI seguiate le disposizioni. Bisogna RESTARE A CASA, perché solo in questo modo possiamo evitare il peggio. Insieme ce la faremo!”

Lo scrive su facebook il sindaco di Zapponeta, dott. Vincenzo D’Aloisio.