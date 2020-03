Emiliano su La7: “Mancano dispositivi di protezione e ventilatori”

“Ci stiamo avvicinando lentamente alla saturazione del sistema, la Protezione Civile qui non ha mandato praticamente nulla, solo 4 o 5 ventilatori. Ci mancano i dispositivi di protezione individuale. Sto provando a fare il contrabbandiere e ad acquisire mascherine da altri Paesi”.

Lo ha spiegato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, nel corso della trasmissione L’Aria Che Tira di La7 sulla situazione emergenza Covid-19 in Puglia.

E ha aggiunto: “Abbiamo raddoppiato i posti letto in rianimazione riconvertendo tanti ospedali in Puglia, abbiamo tutto tranne i dispositivi di protezione individuale. In Lombardia ci sono dispositivi e ventilatori. Se stiamo giocando a salvare il Mezzogiorno dalla catastrofe che si sta creando anche al Nord, è chiaro che noi non possiamo reggere in queste condizioni”.