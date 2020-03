FDI “Lo sapevate? Per Campo e Pd sanità è stata ‘efficacemente’ organizzata”

“Prendiamo atto che per il capogruppo del Pd, Paolo Campo: ‘Il servizio di cura e assistenza è stato EFFICACEMENTE riorganizzato per fronteggiare l’emergenza’ e le nostre osservazioni, che nascono dall’ascolto di medici-infermieri-operatori sanitari-pazienti-cittadini, sono sciacallaggio”. “Se ne faccia una ragione Campo, ma sentiamo il dovere di rappresentare al presidente-assessore alla sanità, Michele Emiliano, quei disservizi che vengono vissuti giornalmente da addetti ai lavori e cittadini. “Per questo proseguiremo nel nostro atteggiamento costruttivo e propositivo ma non ci si può chiedere di rinunciare al nostro diritto/dovere di controlli e critica che è compito fondamentale delle opposizioni”.