FDI Manfredonia “Perchè il San Camillo resta scoperto con escalation emergenza Covid-19?”

Il “” di FDI, nell’attesa del picco annunciato di contagi determinati dal, chiede risposte al Presidente della Regione Puglia Emiliano circa la situazione dei posti letto attrezzati nei vari ospedali del territorio, in particolare nei reparti di Terapia intensiva, e con l’Ospedale San Camillo di Manfredonia che ne è completamente edrammaticamente sprovvisto. Non vogliamo disquisire da un punto di vista tecnico-scientifico, ma alla luce di tutto quello che sta accedendo in Italia, nella nostra Regione ed in Capitanata, gradiremmo conoscere le vere motivazione poste alla base delmancato potenziamento del nosocomio della nostra città.

Siamo tutti attenti a quello che accade nelle altre parti d’Italia e ci rendiamo conto che in

Regioni, come la Liguria, si trasformano navi e traghetti in reparti per la cura dal COVID 19. Per tale motivo chiediamo a nome di tutti i cittadini sipontini le vere ragioni che spingono la Regione Puglia ed il suo Assessore alla Sanità, Michele Emiliano, a non utilizzare al meglio delle proprie potenzialità e possibilità una struttura che avrebbe bisogno di poche modifiche tecniche per essere funzionale in questo momento di forte carenza di posti letto. Quello che chiediamo, caro Presidente Emiliano, è che, per una volta nel suo mandato elettorale, faccia un’operazione verità e dica ai cittadini di Manfredonia perché la nostra struttura ospedaliera, nonostante l’incidenza dei casi registrati, è fuori dai radar della struttura tecnica predisposta per fronteggiare questa terribile emergenza”.

Il Coordinatore Cittadino Dott. Adriano V. Carbone.