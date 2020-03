Foggia. Pagamento pensioni alle Poste, Landella “Le disposizioni”

Foggia, 25 marzo 2020. «In vista del pagamento delle pensioni negli uffici postali, in programma da domani 26 marzo e sino all’1 aprile prossimo, mi auguro che non si creino assembramenti, sia all’interno che all’esterno delle varie filiali presenti sul territorio comunale di Foggia. Invito, inoltre, i responsabili degli uffici di Poste Italiane ad adottare tutte quelle misure necessarie, come il contapersone o altri sistemi, affinché vengano rispettate le prescrizioni contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soprattutto sulla distanza di sicurezza da mantenere come già avviene nei supermercati. Di concerto con il Prefetto e con il Questore, si è deciso di effettuare dei controlli con l’ausilio delle forze di polizia, soprattutto in quelle filiali in cui è previsto un maggiore afflusso di persone».