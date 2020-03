Foggia, rientravano a casa dopo una festa: denunciati

Foggia, 25 marzo 2020. Continuano i controlli sulle strade di Foggia ad opera degli equipaggi della Squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine tesi a fare rispettare le restrizioni governative imposte sugli spostamenti per evitare la diffusione dei contagi dal virus COVID-19. Nella rete dei Poliziotti, la scorsa notte, è finita una coppia di rumeni che è stata fermata, intorno alle ore 02,00, sul Viale Candelaro mentre viaggiava a bordo di una Fiat Stilo di colore grigio.

Alla vista degli Agenti, l’uomo alla guida, un ragazzo di 29 anni, ha accelerato repentinamente nel tentativo di darsi alla fuga. Tuttavia, i poliziotti sono riusciti a bloccare la corsa del veicolo e a controllare entrambi gli occupanti. Alla richiesta dei Poliziotti di fornire spiegazioni in ordine al loro spostamento, i due non sono riusciti a fornire alcuna plausibile giustificazione. Piuttosto, gli stessi hanno candidamente dichiarato di essere di ritorno da una festa che si era svolta in serata a Borgo Segezia. Conseguentemente, sia l’uomo che la donna sono stati denunziati all’Autorità Giudiziaria.