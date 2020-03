Foggia, Universo Salute “Bomba infettiva? Valutiamo querela”

Foggia, 25 marzo 2020. “In merito a quanto riportato in un comunicato diffuso nelle ultime ore dall’organizzazione sindacale Usppi, a firma del suo segretario confederale dott. Massimiliano Di Fonso e rilanciato da alcune testate giornalistiche online che, con toni allarmistici e su presupposti totalmente e artatamente privi di fondamento, invoca la chiusura della sede foggiana di Universo Salute definendola una “bomba infettiva per i foggiani” e che, a dire di detto sindacato, non sussistano più i requisiti perché la struttura resti aperta, si precisa quanto segue: Il Consiglio di Amministrazione di Universo Salute smentisce categoricamente tali gravissime e infondate dichiarazioni, irrispettose dei vertici amministrativi e sanitari aziendali nonché dei lavoratori che con abnegazione e sacrificio prestano la propria professionalità. Sottolinea come i lavoratori prestino la propria attività in condizioni di sicurezza, in quanto la società, da sempre, rispetta pedissequamente le norme in materia di tutela della loro integrità psicofisica ed il protocollo delle parti sociali di prevenzione della diffusione del contagio. Altresì il Consiglio di Amministrazione, posta l’infondatezza e la falsità delle informazioni diffuse, comunica di aver dato mandato ai propri legali di sporgere formale querela per diffamazione con richiesta di danni, in uno alle ulteriori ed eventuali azioni, nei confronti dell’autore e dell’organizzazione sindacale in parola per quanto cagionato dal comunicato in esame”.

Così in una nota stampa odierna di Universo Salute, sedi Bisceglie – Foggia – Potenza.