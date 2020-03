Gioco online: i dati di settore e i consigli per non rischiare

Il 2019 è stato un anno che ha fatto registrare grandi risultati al comparto del gioco online, con cifre che hanno superato ampiamente le previsioni degli esperti del settore. Rispetto all’anno precedente, infatti, si è verificata una crescita di 19 punti percentuali, che va a testimoniare il grande apprezzamento che il gioco online sta ottenendo da parte degli utenti appassionati di gambling. Vediamo quindi più nel dettaglio qual è la situazione attuale nel nostro Paese, e soprattutto quali sono gli errori da non commettere per giocare nella maniera più sicura possibile.

Italiani e gioco online: tutte le tendenze. Le versioni digitali dei grandi classici del mondo del casinò stanno conquistando sempre più utenti appassionati del settore, e lo scorso anno non ha fatto eccezione in questo senso, confermandone la crescita. Rispetto al 2018, infatti, gli italiani hanno speso il 12,7% in più sui portali di gambling dei player più noti del comparto e certificati dall’AAMS come LeoVegas casinò, per fare un esempio. Si tratta di siti raggiungibili anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet, oltre che da pc, che attraggono gli utenti proprio per la loro maggiore accessibilità e comodità, diventando di fatto delle ottime alternative alle sale da gioco fisiche, anche per via della più ampia possibilità di scelta.

Grazie all’uso sempre maggiore di Internet da parte degli utenti di fasce d’età più avanzate, nello specifico degli over 65, poi, l’uso di queste piattaforme online aumenta sempre più non solo tra i nativi digitali, ma anche dalle generazioni precedenti, andando così ad allargare progressivamente il bacino di utenza dei portali di giochi d’azzardo legali. A cosa giocano gli italiani connessi alla rete? Mettendo da parte le scommesse sportive, tra i passatempi preferiti in assoluto dai cittadini della Penisola appassionati di gambling troviamo le slot machine, rivisitate in chiave moderna con grafiche sorprendenti, e i grandi classici del casinò come i giochi di carte (poker e blackjack in primis) e la roulette, che rientrano ormai tra gli intramontabili del settore.

Mini guida per principianti ed esperti: gli errori da non fare. Per non correre rischi dal punto di vista economico ma anche psicologico, è bene fare attenzione ad alcuni aspetti che troppo spesso passano in secondo piano. Parliamo ad esempio della scelta del sito sul quale dedicarsi ai propri giochi preferiti, che dovrà necessariamente presentare l’apposita licenza rilasciata dall’AAMS, del mettere un limite alla somma di denaro da “investire”, per non strafare (soprattutto nel caso dei giocatori principianti), e del ricordarsi sempre che si tratta di occasioni di svago e non di mero guadagno. Tenendo ben presenti questi punti cardine sarà possibile dedicarsi ai passatempi presenti sul web senza correre rischi, dunque in piena sicurezza.

(messaggio privo di attribuzione commerciale)