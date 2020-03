Guerra: “Il picco del contagio forse in questa settimana”

su Radio Capital ospite oggiHa analizzato la situazione della pandemia e della curva dei contagi che ha mostrato una flessione negli ultimi due giorni, non cos’ di dati dei decessi. “Siamo tutti preoccupati e soddisfatti di quello che l’Italia ha messo in campo- ha detto Guerra- giusti i provvedimenti anche con qualche ritardo all’inizio, ma è comprensibile, la macchina amministrativa e burocratica ci mette un po’ di tempo per digerire un’epidemia così inattesa e con dati che cambiano continuamente.

Si è poi soffermato sulla situazione regionale: “ L’Italia è una repubblica fondata sulle Regioni, sono i cluster regionali che devono preoccupare e su cui si deve tenere alta l’attenzione. Alcuni cluster si sono verificati in case di riposo, Rsa e strutture ospedaliere, quindi hanno contagiato parecchia gente con attacco ai fragili, agli anziani e alle persone con situazioni cliniche abbastanza compromesse che dovrebbero essere separati e tutelati”.

I contagiati e i numeri. In tanti hanno il coronavirus ma sono asintomatici e non sanno di essere contagiati, da qui il problema dei numeri, del dato statistico che manca alla base, di quelli che sono morti in casa come da numeri dati dai sindaci o da alcuni medici di base. Secondo alcuni immunologi il numero dei contagiati potrebbe essre di 450mila o 600mila. Ranieri, a tal proposito, ha sottolineato: “Noi ci dobbiamo concentrare su coloro che hanno sintomatologia clinica perché in una fase così estesa non possiamo fare altro. Si possono dare i numeri che si vuole ma la realtà è che abbiamo messo in campo delle risorse, delle strutture che ancora tengono, e questo è il dato fondamentale rispetto ad altri paesi”.

Il tampone in casi mirati. L’analisi della positività al Covid-19 per tutti è “infattibile a tecnologia attuale”, e non è nemmeno questione di kit o di laboratori ma di tamponi “per 60 milioni di italiani alcuni dei quali possono risultare negativi ma positivi domani. I tamponi si fanno in maniera mirata su classe di popolazione a rischio, sui casi sospetti, sui contatti dei casi sospetti e conclamati”, ha detto Guerra. “Un’epidemia del genere stressa il sistema che ha tenuto al di là di tutto, il discorso è fino da quanto riesce a tenere. Il personale medico e infermieristico va tutelato in modo molto più attivo, sono preoccupatissimo per il numero di colleghi che sono stati contagiati. Vuol dire che le protezioni potrebbero aumentare la loro efficacia e dobbiamo a queste persone tutto quello che la tecnologia e la tecnica ci mettono a disposizione”.

Unione europea e Covid-19. Nella gestione di questa emergenza “non c’è coesione in ambito europeo, abbiamo visto un rischio di disintegrazione della Ue, è incredibile che a un paio di mesi dall’epidemia gli stati membri non riescano a trovare una risposta comune. L’Italia è stata lasciata sola ma anche isolata, questa è una vergogna, credo sono le risorse sanitari, oltre gli altri sostegni all’economia, che devono essere un fattore comune.

Il famoso picco. Il rallentamento dei contagi è positivo e in alcune regioni credo che siamo vicini al punto di caduta della curva, forse in questa settimana quando i provvedimenti del governo dovrebbero trovare efficacia e impatto. Quello che ci si aspetta di vedere è cadere la curva in maniera più rapida nel giro di 5-6 giorni”. Alcuni virologi hanno previsto che il virus ce lo porteremo dietro fino alla fine del 2020: “Si tratta di una diffusione globale, l’Inghilterra ha alzato le barriere, gli Usa l’hanno presa a ridere all’inizio, in America Latina i sistemi sanitari non sono come i nostri e il virus può sfondare in qualunque momento. Ci possiamo aspettare casistiche di ritorno, quindi la guardia deve rimanere molto alta”.