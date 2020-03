Incidente sulla SS16 Bari Foggia: mezzo distrutto, un ferito

, 25 marzo 2020. Sulla strada statale 16”Adriatica è chiusa la carreggiata a seguito di un incidente in direzione Foggia, al km796,100 nel comune di Bari. Il traffico è deviato al momento su viabilità comunale. L’incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto un mezzo pesante. Nell’ impatto il conducente del mezzo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale di Bari per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.