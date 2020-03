Inquinamento e CoVID-19: cause e conseguenzenze

Oltre alle speculazioni mediche o finanziarie è utile fare il punto anche sul rapporto tra il– ormai definito comedallae l’inquinamento. E’ necessario dunque partire dalle cause per poter proseguire un discorso logico e quanto più possibile chiaro e sintetico che raccolga alcune delle testimonianze dello stretto legame tra il virus e il rapporto critico tra l’uomo e la natura. Per prima cosa occorre citare un report del WWF Italia dal titolo ““. Nel report si sottolinea come la diffusione di questo virus non sia affatto frutto del caso così come non casuale non sia il suo epicentro in Cina.

La comparsa di nuovi virus patogeni per l’uomo, prima circolanti solo negli animali e spesso in modo innocuo, è un fenomeno conosciuto come “spillover”, che vuol dire “salto intraspecifico”. L’ipotesi più accreditata è che questo fenomeno sia alla base proprio del nuovo coronavirus. L’impatto dell’uomo sulla natura infatti, tra le varie conseguenze, ha provocato l’aumento dei siti di riproduzione dei vettori delle malattie e la perdita di specie predatrici e dunque un disquilibrio verso la diffusione amplificata degli ospiti serbatoio.

La maggior parte delle malattie a oggi conosciute, soprattutto malattie emergenti come Ebola e SARS, vengono trasmesse dagli animali. Vien da sé dunque che il commercio di specie selvatiche, spesso illegali, e la deforestazione diventano due delle cause principali dell’esplosioni delle “zoonosi”, termine con cui ci si riferisce alle malattie trasmesse dagli animali all’uomo. La deforestazione, nello specifico, mette a contatto gli esseri umani con i microbi e le specie selvatiche che li ospitano. La costruzione di strade, di villaggi, di insediamenti industriali mette in contatto l’uomo con specie con cui altrimenti non sarebbe mai venuto a contatto.

Il contagio delle zoonosi avviene sia tramite contatto diretto, sia tramite vettori, come alcuni insetti, sia tramite altri veicoli alimentari e ambientali, come nei mercati estremamente promiscui nelle città cinesi. A prescindere dalla tragedia che stiamo vivendo la pandemia CoVID-19 mette in luce la necessità impellente di monitorare e ridurre, quando è possibile, le attività antropiche a ridosso di ecosistemi naturali e aree ad alta biodiversità. Restringendo il campo e concentrandoci sul nostro territorio sono diverse le ricerche sia sulla correlazione tra inquinamento e diffusione del virus sia sull’influenza del calo della circolazione e della riduzione delle attività produttiva sull’ambiente.

Per quanto concerne il primo punto la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) in un suo documento di posizione, condiviso con le Università di Bari e Bologna, indica delle pubblicazioni scientifiche che correlano le concertazioni di particolato atmosferico, che potrebbe fungere da vettore di trasporto, con l’incidenza delle infezioni virali. La SIMA evidenzia inoltre una relazione tra i superamenti dei limiti di legge delle concentrazioni di PM 10 , cioè di frazioni di particolato, e il numero di casi infetti da CoVID-19.

Si tratta ancora di supposizioni, basate perlopiù sulla letteratura riguardante epidemie virali pregresse ma ottimi punti di partenza per scoprire da dove viene e come combattere il virus e per affrontare nuovi studi. Ciò che è certo invece è il drastico calo delle emissioni di NO 2 – cioè di diossido di azoto, uno degli inquinanti più comuni emesso dai veicoli a motore e dagli impianti industriali- come mostrato dalle immagini satellitari ed elaborazioni dell’ESA – European Space Agency. Questo calo però non è soltanto circoscritto al Nord Italia e alle regioni più colpite dal virus. In Cina per esempio durante queste settimane l’utilizzo di carbone nelle centrali elettriche è sceso al minimo, così come le attività delle raffinerie di petrolio nella provincia di Shandong, oltra a una drastica riduzione dei voli nazionali e internazionali e in generale della circolazione di mezzi inquinanti.

La speranza è che, quando non saremo più in pericolo, si riuscirà a trovare un equilibrio tra l’economia, le produzioni e il rispetto per la natura, non solo per ideologia ma soprattutto per la nostra salute.

(A cura di Lorenza Guerra, Foggia 24 marzo 2020)