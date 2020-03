Manfredonia. Luigi, infermiere Covid-19 “In emergenza, in pochi e non ci possiamo ammalare”

Manfredonia, 25 marzo 2020. “Regola n.1 : NON CHIAMATE IL 1️⃣1️⃣8️⃣ SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO”. Lo scrive sui social Luigi Rosciano di Manfredonia, infermiere Covid-19.

“Questa deve essere una regola valevole sempre, ma in questo periodo storico alquanto critico deve essere rafforzato il concetto… Siamo in piena emergenza, siamo in pochi e non ci possiamo permettere di ammalare. Noi professionisti ci mettiamo tutte le nostre forze e le nostre competenze, ma Voi dovete fare la Vostra parte… Prima di digitare il 118 assicuratevi che la persona per cui chiamate abbia bisogno realmente dell’intervento dell’ambulanza, per cose lievi o per consigli terapeutici chiamate i medici curanti o la continuità assistenziale. Non nascondete informazioni se chiamate il 118… i colleghi della centrale operativa hanno bisogno di tutte le informazioni utili al fine di inviarvi il mezzo di soccorso più idoneo e attrezzato al caso in oggetto… Se continuiamo così ben presto saremo al collasso tra malattie e carenza di dispositivi di protezione individuale. Noi facciamo sacrifici enormi per garantire sempre un servizio ottimo alla popolazione, sottraendoci anche ai nostri affetti, infatti chi scrive è da una settimana che si é allontanato dal proprio domicilio e da altrettanti giorni non vede moglie e figlie per preservarle da un eventuale contagio… non rendete vani i nostri sacrifici… siate responsabili per il bene comune… ❤VOGLIATEVI E VOGLIATECI BENE!!!❤”. Luigi Rosciano – Infermiere 118/ COVID-19