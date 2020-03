Questa è una situazione molto pesante per noi perché nonostante (io e il mio ex) andiamo d’accordo, Davide è rimasto con me nel suo domicilio e fino a quando la situazione sarà risolta non potrà vedere il suo papà. Ogni giorno mi sveglia e dice: “Mamma guardiamo il TG, sentiamo se il virus se n’è andato.” E io lo assecondo, accendiamo la tv, ma il virus c’è ancora. Scoraggiato riprende a fare colazione, i compiti a casa, gioca a palla, prepara un dolce con me e mi aiuta nella cura del fratellino che tanto ama e protegge. Davide videochiama il suo papà tutti i giorni ,si danno la buona notte e si mette a letto.

Davide ha 9 anni. Ma ha capito. Non mi chiede nemmeno piú di uscire, perché sa la gravità della situazione fuori. Davide sta a casa. Nonostante gli manchi il suo papà. A ognuno di noi viene chiesto di rinunciare a qualcosa, più o meno importante che sia. Abbiamo tutti lasciato in sospeso le nostre vite. La mia non vuole essere una storie triste, ma di forza. Davide ha pianto i primi giorni, ma ora ha capito che quando tutto questi sarà finito la prima cosa che farò Sarà portarlo da suo papà. Cerchiamo di stare a casa tutti.

Più restiamo a casa, meno saranno i contagi, prima ne usciremo. Che pure io non vedo l’ora di riabbracciare la mia mamma . ❤

