Manfredonia, 26 marzo 2020. “Salve StatoQuotidiano, sono un assiduo lettore della vostra testata e vi faccio i complimenti per il servizio gratuito e professionale che quotidianamente ci garantite! Volevo chiedervi se è possibile fare una petizione on line per sospendere l’ordinanza che impone ai cittadini di liberare le strade per il passaggio della spazzatrice nei vari giorni della settimana in orari ingestibili.

Del resto i vari decreti legge nell’emergenza COVID 19 ci impongono di rimanere chiusi in casa ed uscire solo per necessità ed urgenza, uscire per spostare la macchina non so quanto sia considerato “comprovato motivo” e potrebbe solo essere una scusa per uscire. Considerando che nessuno dovrebbe essere in giro, le strade non dovrebbero essere “cosi sporche” da chiedere tale opera! Fiducioso di sua attenta collaborazione cordiali saluti”.

Michele, Manfredonia 26.03.2020