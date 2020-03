Manfredonia, è morto Lorenzo Mione fondatore omonimi Supermercati. Il ricordo

Il ricordo del nipote Lorenzo (testo e immagini pubblicati su richiesta). “Amici, poche ore fa, è venuto a mancare un grande uomo: mio nonno, del quale, orgogliosamente, porto nome e cognome. Una persona che si è fatta da se. Incurante di ogni paura, senza limiti, con una forza fuori dal comune e per questo, immortale. Instancabile lavoratore, grandissimo commerciante. Che San Lorenzo Majorano, ti abbia in gloria. Ciao nonno… (E mi raccomando… Quando sarai sù, non metterti a vendere le nuvole al Padre Eterno…) ❤️”.