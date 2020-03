Manfredonia, “Impianti termici, annullare sanzioni per pagamenti in ritardo”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino in merito ai controlli nel territorio degli impianti termici

Manfredonia, 25 marzo 2020. “Gentile direttore voglio sottoporre a Lei e ai 3 commissari Prefettizi una delicata quanto contorta questione che ritengo stia vessando tutti i cittadini di Manfredonia. Da tempo il Comune di Manfredonia sta procedendo agli accertamenti sugli impianti termici a tappeto, ossia su tutte le abitazioni, facendo scattare salate multe in caso di mancate manutenzioni. Il servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nel comune di Manfredonia è stato affidato alla società Pegaso di San Severo in qualità di cottimo fiduciario”.

“È giusto signori commissari che i cittadini paghino in caso di mancata manutenzione ma si sta verificando invece una situazione che definire incresciosa e vessatoria è poca cosa. Infatti in caso di ritardo di un giorno o di qualche mese della suddetta manutenzione il cittadino è costretto a pagare salate multe senza poter fiatare. Comprendo la necessità di fare cassa da parte del Comune e della società Pegaso, per quest’ultima chiedo ulteriori accertamenti da parte dei commissari sulla validità dell’operato, ma mi sembra fin troppo vessatoria l’impossibilità di definire un ulteriore tempo per consentire i pagamenti considerato il fatto che le scadenze dei cosiddetti bollini rossi siano a Luglio, solitamente periodo di vacanza e non di scadenze generali. Ritengo opportuno che il commissario Piscitelli e gli altri commissari del Comune di Manfredonia prendano in esame detta situazione annullando di fatto le sanzioni a coloro che hanno comunque effettuato i pagamenti anche se con un periodo di ritardo e che possano agevolate i cittadini, soprattutto in questi tristi giorni e triste periodo di crisi ed emergenza nazionale economica. I pagamenti effettuati entro l’anno non dovrebbero essere sanzionati. Il cittadino va tutelato e non vessato soprattutto quando compie il suo dovere, il comune di Manfredonia ha il dovere di risolvere ogni situazione contorta anche alla radice per invogliare alla legalità e non per incattivire i cittadini onesti. Con stima”.

(Roberto, Manfredonia 25 marzo 2020)