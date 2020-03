Manfredonia, ok graduatoria definitiva contributo canone locazione 2018

, 26 marzo 2020. Con recente atto della, è stata approvata, a modifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. 78 del 29.01.2020, la graduatoria definitiva dei soggetti aventi diritto al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione – anno 2018, ai sensi dell’art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, suddivisa per gruppi di reddito in ordine crescente, comprendente:

• n. 526 richiedenti ammissibili al contributo (n. 423 nella fascia “a” e n. 103 nella fascia “b” di cui all’art. 1 del D.M. 7/6/99), con a fianco di ciascuno indicato l’ammontare del contributo stesso;

• n. 92 richiedenti esclusi di cui: – 48 non in possesso dei requisiti previsti; – 44 aventi diritto ad un contributo inferiore ad una mensilità del canone di locazione.

E’ stato stabilito, per soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo in rapporto al finanziamento totale di € 330.510,03 (€ 292.106,45 + € 38.403,58), che il contributo concedibile ad ogni beneficiario viene ridotto nella misura del 76,0138%, come a fianco di ciascuno indicato nella graduatoria allegata.

E’ stato dato atto che la suddetta somma di € 330.510,03 trova copertura al Cap. 5180 “Legge n. 431/98 – art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – contributo regionale” dell’esercizio provvisorio 2020 R.P., giusta impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1407 del 19.11.2019. E’ stato stabilito che il Comune di Manfredonia, ad avvenuta liquidazione da parte della Regione Puglia del succitato finanziamento, darà corso all’erogazione dei contributi a favore dei singoli beneficiari, in unica soluzione, mediante emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si procederà ad effettuare ulteriori controlli, anche, a campione, nei confronti dei soggetti ammessi al contributo in parola, secondo le modalità già adottate negli anni precedenti, mediante invio della necessaria documentazione alla Guardia di Finanza. “Ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013, è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche dai quali è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute dell’interessato ovvero di disagio economico-sociale“.