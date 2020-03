Pescatori Manfredonia “Governo deve aiutarci: pronti a proteste durissime”

, 26 marzo 2020. “Dall’inizio di queste mese: la prima settimana maltempo, la seconda siamo usciti in mare: dopo 3 giorni avevamo pescato a bordo da 24 ore. I magazzini ci chiamano e ci dicono che il pesce scaricato era stato invenduto. Inoltre ci chiedono di fermarci.“. E’ l’allarme a StatoQuotidiano lanciato da un, “dopo i recenti danni economici subiti da inizio mese”. “Chi ha perso mille, chi 2mila, chi 800 euro per il gasolio utilizzato vanamente. Il nostro presidente, i nostri rappresentanti – continuano –. Marzo sta per finire: c’è chi ha il mutuo, chi la luce da pagare, chi l’affitto, chi il mutuo: quando verranno a bussare per i soldi li manderemo da voi.“.

L’ALLARME DI COLDIRETTI. Dunque, continua l’affanno delle marinerie in Puglia per il crollo della domanda sui mercati italiani ed esteri a causa del Coronavirus. L’allarme era stato lanciato tra l’altro da Coldiretti Impresa Pesca in Puglia che aveva chiesto “sostegni al Governo per superare lo stato di crisi, quali l’estensione alle imprese del settore delle misure di sostegno, di esenzione e di sospensione di tasse e contributi, attraverso sgravi fiscali e contributivi con il rinvio di pagamenti, compensazioni previdenziali delle giornate di lavoro perse, oltre alla concessione di mutui a tasso zero finalizzati all’estinzione dei debiti bancari, garantiti dallo Stato direttamente o attraverso ISMEA e strumenti agevolati di accesso al credito per rilanciare l’attività di impresa attraverso nuova liquidità”. Erano state chieste inoltre “misure straordinarie di sostegno all’occupazione tramite l’immediata estensione alla pesca della CISOA o, in subordine, l’utilizzo della cassa integrazione straordinaria in deroga e l’adozione di soluzioni di maggiore flessibilità nelle misure di gestione nazionali che, nel rispetto delle normative vigenti e in conformità con gli obiettivi della PCP e del CCNL, affidino la gestione di un plafond di giornate di pesca alla responsabile autodeterminazione aziendale”.

“Le marinerie in Puglia vanno assolutamente aiutate a superare il momento di grande difficoltà. Di assoluto rilievo i numeri del settore in Puglia, il cui valore economico è pari all’1% del PIL pugliese e arriva fino al 3,5% – aveva detto Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia – se si considera l’intero indotto, conta 1500 imbarcazioni, 5000 addetti, 10 impianti di acquacoltura e mitilicoltura. Le aree vocate sono prioritariamente Manfredonia, Molfetta, sud Barese, Salento, dove il pescato più importante è costituito da gamberi, scampi, merluzzi e mitili di eccezionale qualità”. Negli anni in Puglia si è registrato – ricorda Coldiretti – il crollo della produzione, la perdita di oltre 1/3 delle imprese e di 18.000 posti di lavoro, con un contestuale aumento delle importazioni dal 27% al 33%.

La Fai Cisl. Lo scorso 16 marzo anche la Lega Comunale della Pesca della Fai Cisl di Manfredonia, della Fai Cisl Territoriale di Foggia, della Fai Cisl Puglia e della Fai Cisl Nazionale, avevano evidenziato la problematica: “Si avverte la mancanza del pescato sulle tavole dei cittadini. E’ necessario che di fronte a questa emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, che ha colpito l’economia locale e Nazionale, il Governo, inserisca anche il settore Pesca a beneficiare delle misure di sostegno per alleggerire le difficoltà che attraversano le Piccole e Grandi Imbarcazioni, come d’altronde, già successo per gli altri settori produttivi della filiera Agro Alimentare e del resto dell’economia del nostro Paese Italia”. “Secondo la Fai Cisl i primi provvedimenti da legiferare riguardano, l’estensione della C.I.S.O.A. ( Cassa Integrazione Salari Operai Agricoli ) e tutte le misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per tutti gli addetti alla Pesca. Oltre ad altre agevolazioni già estese ad altri settori produttivi per poter fronteggiare la crisi e ritornare alla serenità, tanto ma tanto attesa, da tutti gli addetti alle attività dei comparti produttivi, dell’Agroalimentare, dell’Industria, dei Servizi e del Commercio”.

