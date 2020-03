Prepariamo il domani

Quella attuale non è “l’ora più buia” della nostra storia. L’Italia ha attraversato tunnel più scuri e, ci deve incoraggiare l’idea che sempre siamo riusciti a uscirne. Stiamo vivendo una, la ricorderemo come un passaggio epocale per il nostro Paese. Sta a noi farne un’occasione di ricostruzione e di rinnovamento una volta superata l’emergenza. Né usciremo più forti di prima ne sono certo. Lecosì diffuse verso i nostri nuovi Eroi della sanità, le bandiere tricolori e i tanti gesti di solidarietà che vedo in questo momento sono un incoraggiamento e una certezza che usciremo da questa assurda e inaspettata tragedia.

Covid 19 ci sta cambiando, diverso è il modo di vedere la vita, si sono invertite all’improvviso le priorità della nostra esistenza e lo stesso funzionamento dell’intero sistema che governa il Mondo. La sensazione più evidente è stata quella che nonostante l’enorme progresso tecnico di questi ultimi anni, ci sentiamo tutti più vulnerabili, più deboli, più precari, più paurosi. Covid 19 ci ha portato all’essenziale, ha annullato in pochi giorni tutte le nostre abitudini di incontri, di relazioni e ha messo a nudo tutte le nostre debolezze, paure, fragilità, i nostri enormi limiti verso la natura.

Covid 19, attualmente il nemico numero uno del mondo intero, invisibile, sconosciuto, alieno, insignificante, ci ha fatto capire come non mai che la Conoscenza, la Dedizione e la Passione sono le più grandi risorse che l’umanità possiede per poter sopravvivere e, che lo stare insieme è l’unico modo per combattere le nostre paure, le nostre fragilità e persino la morte. Covid 19 ci sta insegnando che senza una sanità efficace e senza medici, infermieri, operatori sanitari di elevato spessore professionale, etico e morale la nostra fine sarebbe stata molto vicina. Covid 19 ci ha dimostrato senza alcun dubbio che ogni lavoro è uguale e a pari dignità. Oggi senza i trasportatori, senza i cassieri dei supermercati, senza i panettieri ….. avremo assaggiato il dolore più atroce: morire di fame. Covid 19 ci ha fatto capire che la ricerca, la qualità delle università, l’istruzione e la formazione sono il capitale immateriale più importante che un Paese possiede senza il quale siamo destinati a un futuro pieno di miseria.

Un altro grande segnale che ci manda Covid 19 è che quando tutto si riduce all’essenziale siamo tutti uguali nei confronti della paura, della malattia e della morte, senza alcuna distinzione di conoscenze, di potere e di ricchezze acquisite. Covid 19 più di ogni politico, imprenditore, scrittore … ci ha fatto comprendere che Competenza e Comunità sono e saranno le 2C che ci permetteranno di uscire da quest’ora assurda e incomprensibile e, ci consentirà di immaginare un futuro migliore fatto di relazioni sane, di solidarietà, di maggiore uguaglianza e di amore.

Finita l’emergenza sanitaria e, dopo aver reso omaggio ai nuovi eroi della sanità, della logistica e di quanti sono in prima linea nel combattere Covid 19 e, soprattutto dopo aver ricordato e chiesto perdono per le nostre tante manchevolezze a tutti i caduti di questa guerra invisibile a cui è stato negato in punto di morte anche la vicinanza dei propri cari e una sepoltura dignitosa, bisognerà ricostruire il nostro Paese su basi più solide riconoscendo il merito e la competenza oltre alle doti morali e etiche. E’ finito il tempo di umiliare la scienza e la ricerca, gli scienziati, i ricercatori, i giovani talentuosi e gli sfortunati della vita e, continuare a perpetuare privilegi a mestieranti della politica, a prenditori e speculatori e a stolti, infedeli e corrotti burocrati. Covid 19 sta colpendo mortalmente le persone più saggie e migliori della nostra società che sono i più anziani, il nostro Patrimonio di esperienza, la nostra guida sicura, la nostra Storia migliore. E’ questo lo strazio più insopportabile e crudele di questo feroce nemico che ci sta privando e rendendo orfani dei nostri genitori e nonni, la parte più dolce, più amorevole e più alta.

Per non rendere inutile tutte queste sofferenze chi oggi è al potere di questa grande Nazione e dell’Europa deve nell’immediato immettere nell’economia migliaia di miliardi di liquidità che dovranno essere utilizzati per evitare l’infarto del sistema economico e sociale, sostenendo il reddito di chi l’ha perso e dando alle imprese la liquidità sufficiente a far fronte alla caduta contemporanea dell’offerta e della domanda e alla rottura della catena del valore, altrimenti anche la crisi economica ucciderà poiché una mega recessione o una più che probabile depressione trascinerà con se un aumento dei decessi per malattie, suicidi, tossicodipendenze, alcolismo, violenze domestiche, peggioramento delle condizioni di salute dei più deboli socialmente ed economicamente. L’enorme quantità di liquidità pari allo stato ad oltre mille miliardi di euro che si è messa a disposizione del sistema economico per evitare la desertificazione di tutte le attività produttive e lavorative da parte del Governo, della Banca Centrale Europea e da altre istituzioni finanziarie, dovranno servire a rilanciare la crescita della produttività, e quindi dei redditi e dovrà essere l’obiettivo primario della Politica post-Covid 19, sperando che l’esperienza di questi tragici mesi stimoli l’indispensabile conversione culturale e politica rispetto a quella prevalente degli ultimi decenni.

Dopo Covid 19 tutti sapremo distinguere la differenza tra le parole vuote e senza senso che abbiamo sentito ripetutamente da anni dalla politica e dai tanti chiacchieroni senza arte e ne parte e le parole piene di significato e di pragmatismo che migliorano la nostra condizione di vita.

Per il nostro Paese e per L’Europa intera immagino quello che successe nel Regno Unito durante la seconda guerra mondiale mentre i nazisti bombardavano Londra e si viveva “l’ora più buia”, c’era chi pensava e programmava il dopo guerra. S.M. Keynes e il suo gruppo di economisti, provenienti dalle Università di Cambrigde, Oxford, London School of Ecomomics, Beverdge, disegnavano il Nuovo Sistema Internazionale e una commissione reale di esperti lavorava alla predisposizione della Carta Fondamentale del Welfare post- bellico. Nell’Italia di oggi non mancano persone e istituzioni in grado di gettare autorevolmente lo sguardo oltre l’emergenza disegnando un programma di medio-termine che riporti il nostro Paese verso una crescita morale, sociale ed economica che riguardi tutti e non i soliti pochi. I medici, gli infermieri, gli operatori sanitari ci stanno ogni giorno dimostrando, pur con tutte le difficoltà incontrate, che possediamo energie, valori, competenze per poter affrontare qualsiasi sfida.

COSTRURE UN’ITALIA MIGLIORE E’ UN DOVERE PER TUTTI, E’ LA NOSTRA RICONOSCENZA AGLI EROI DELLE PRIME FILE E AI NOSTRI CADUTI. SE RENDESSIMO VANO TUTTI QUESTI SACRIFICI ALLORA SI CHE SAREMO UN POPOLO PERDUTO.

A cura del Dottor Nicola di Bari, Manfredonia 24 marzo 2020